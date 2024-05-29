«Клипперс» намерены сохранить Пола Джорджа и Джеймса Хардена

«Клипперс» рассчитывают сохранить Пола Джорджа и Джеймса Хардена этим летом.

, которого «Клипперс» выменяли у «Филадельфии» 1 ноября прошлого года, этим летом станет неограниченно свободным агентом.

В контракте есть опция игрока на сезон-2024/25 стоимостью 48,8 миллиона долларов. По информации СМИ, «Филадельфия» собирается побороться за звездного форварда и готова предложить ему 212 миллионов долларов на 4 года. «Клипперс» рассчитывают продлить контракт с 34-летним баскетболистом за 153 миллиона на 3 сезона.

Сегодня « » объявили о подписании нового контракта с главным тренером Тайроном Лю, который заработает около 70 миллионов за 5 лет.