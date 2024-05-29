«Клипперс» намерены сохранить Пола Джорджа и Джеймса Хардена

Теги возможные переходы Клипперс НБА Джеймс Харден Пол Джордж Баскетбол

«Клипперс» рассчитывают сохранить Пола Джорджа и Джеймса Хардена этим летом.

Харден, которого «Клипперс» выменяли у «Филадельфии» 1 ноября прошлого года, этим летом станет неограниченно свободным агентом.

В контракте Джорджа есть опция игрока на сезон-2024/25 стоимостью 48,8 миллиона долларов. По информации СМИ, «Филадельфия» собирается побороться за звездного форварда и готова предложить ему 212 миллионов долларов на 4 года. «Клипперс» рассчитывают продлить контракт с 34-летним баскетболистом за 153 миллиона на 3 сезона. 

Сегодня «Клипперс» объявили о подписании нового контракта с главным тренером Тайроном Лю, который заработает около 70 миллионов за 5 лет.

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5 комментариев
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Это скорее всегда последний крупный контракт Джорджа, хоть он из ЛА, думаю предложение филы на 200+ за 4 года он примет если лак не поднимут
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Ответ Tim Timson
надо разбегаться. с Лю ничего им не выиграть. губастый шарлотан хорош только, когда на него не давит ничего. лучше когда ещё и звёзды травмированы. Любой в этом сезоне прошел бы путь до конца)
Т.е. в 16 на него ничего не давило?
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