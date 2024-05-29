Владельцы «Филадельфии» сожалеют, что обменяли Джимми Батлера (Кит Помпи)

Теги возможные переходы Майами Филадельфия НБА Джимми Батлер Баскетбол

Владельцы «Сиксерс» хотят вернуть Джимми Батлера в команду.

«По словам моих источников, владельцы «Сиксерс» как бы сожалеют о том, что сделали пять лет назад, обменяв Джимми Батлера. Они видят успех, которого он добился, и они понимают, что он может стать недостающим звеном, и они готовы дать ему деньги, которые он хочет», – пишет журналист The Philadelphia Inquirer Кит Помпи.

Батлер перешел из «Филадельфии» в «Майами» в 2019 году в результате сделки по схеме «сайн-энд-трейд».

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3 комментария
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все сильны задним умом
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«Через 30 лет Зоркий Глаз заметил, что в сарае нет одной стены»(с)
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Фила совсем в агонии какой-то, выбирают между двумя возрастными травматами, когда у вас уже и так есть главная звезда, которая постоянно на больничном
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