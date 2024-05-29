Владельцы «Филадельфии» сожалеют, что обменяли Джимми Батлера (Кит Помпи)

Владельцы «Сиксерс» хотят вернуть Джимми Батлера в команду.

«По словам моих источников, владельцы «Сиксерс» как бы сожалеют о том, что сделали пять лет назад, обменяв . Они видят успех, которого он добился, и они понимают, что он может стать недостающим звеном, и они готовы дать ему деньги, которые он хочет», – пишет журналист The Philadelphia Inquirer Кит Помпи.

Батлер перешел из «Филадельфии» в « » в 2019 году в результате сделки по схеме «сайн-энд-трейд».