Эван Фурнье является приоритетной целью «Фенербахче»
«Фенербахче» надеется подписать Эвана Фурнье этим летом.
Французский атакующий защитник будет приоритетной целью турецкого клуба в предстоящем межсезонье, сообщает инсайдер Христос Харпидис.
Фурнье может вернуться в Европу из НБА этим летом. «Фенербахче» ждет решения француза по поводу дальнейшей карьеры. Еще одной целью клуба является разыгрывающий «Маккаби Тель-Авив» Уэйд Болдуин.
За сезон-23/24 Фурнье, который в феврале стал игроком «Детройта», заработал 18,9 миллиона долларов. На следующий сезон распространяется опция клуба.
В услугах атакующего защитника (31 год, 198 см) также заинтересован «Виллербан», президент французского клуба Тони Паркер уже контактировал с соотечественником. За ситуацией также следит «Олимпиакос».