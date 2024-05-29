Эван Фурнье является приоритетной целью «Фенербахче»

Теги возможные переходы Детройт Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче НБА чемпионат Турции Эван Фурнье Уэйд Болдуин Баскетбол

«Фенербахче» надеется подписать Эвана Фурнье этим летом.

Французский атакующий защитник будет приоритетной целью турецкого клуба в предстоящем межсезонье, сообщает инсайдер Христос Харпидис.

Фурнье может вернуться в Европу из НБА этим летом. «Фенербахче» ждет решения француза по поводу дальнейшей карьеры. Еще одной целью клуба является разыгрывающий «Маккаби Тель-Авив» Уэйд Болдуин.

За сезон-23/24 Фурнье, который в феврале стал игроком «Детройта», заработал 18,9 миллиона долларов. На следующий сезон распространяется опция клуба.

В услугах атакующего защитника (31 год, 198 см) также заинтересован «Виллербан», президент французского клуба Тони Паркер уже контактировал с соотечественником. За ситуацией также следит «Олимпиакос».

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