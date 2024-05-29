Эван Фурнье является приоритетной целью «Фенербахче»

«Фенербахче» надеется подписать Эвана Фурнье этим летом.

Французский атакующий защитник будет приоритетной целью турецкого клуба в предстоящем межсезонье, сообщает инсайдер Христос Харпидис.

Фурнье может вернуться в Европу из этим летом. « » ждет решения француза по поводу дальнейшей карьеры. Еще одной целью клуба является разыгрывающий «Маккаби Тель-Авив» .

За сезон-23/24 , который в феврале стал игроком « », заработал 18,9 миллиона долларов. На следующий сезон распространяется опция клуба.

В услугах атакующего защитника (31 год, 198 см) также заинтересован «Виллербан», президент французского клуба Тони Паркер уже контактировал с соотечественником. За ситуацией также следит «Олимпиакос».