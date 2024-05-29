Джейден Макдэниэлс: «Единственный матч, в котором «Мэвс» действительно обыграли нас – это 3-й матч»
Джейден Макдэниэлс уверен, что «Вулвс» способны выиграть серию у «Мэвс» (1-3).
«После первого матча мы знали, что могли выиграть. После второго – тоже. Единственный матч, в котором «Мэвс» действительно обыграли нас – это прошлый матч. В остальных была равная борьба и мы проиграли из-за собственных ошибок.
Да, самое сложное позади, теперь, вероятно, мы сможем выиграть еще три матча», – сказал форвард «Миннесоты».
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