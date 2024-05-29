Джейден Макдэниэлс: «Единственный матч, в котором «Мэвс» действительно обыграли нас – это 3-й матч»

Теги Даллас Миннесота НБА НБА плей-офф Джейден Макдэниэлс Баскетбол

Джейден Макдэниэлс уверен, что «Вулвс» способны выиграть серию у «Мэвс» (1-3).

«После первого матча мы знали, что могли выиграть. После второго – тоже. Единственный матч, в котором «Мэвс» действительно обыграли нас – это прошлый матч. В остальных была равная борьба и мы проиграли из-за собственных ошибок.

Да, самое сложное позади, теперь, вероятно, мы сможем выиграть еще три матча», – сказал форвард «Миннесоты».

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
В финале должны играть Миннесота и Индиана получается. Если ошибки то убрать.
+15
-1
+14
Тогда Индиана ведет в серии с Бостоном 3-1, но есть нюанс
+2
0
+2
Ну после шестого матча выяснится что в принципе выиграли 5 из 6 игр правда серию проиграли 2-4
+2
-1
+1
Ну Инди реально совсем зелёные, поэтому два матча и упустили. Волки поопытнее будут, в двух матчах тупо последние 2 минуты играли как новички. По мне так реальный шанс до 3-3 довести. Такой себе Джимбостайл.
+1
0
+1
По его логике, они обыграли Денвер только на 2 и 6 матчах
+2
-1
+1
🤡
+2
-1
+1
Ответ osipovdmitry
В финале должны играть Миннесота и Индиана получается. Если ошибки то убрать.
В финале должен быть Дежонтий(столько бросков(ошибок)) и Хендерсон с ПТБ
+1
0
+1
В остальных матчах не по-настоящему обыграли
0
0
0
Ответ osipovdmitry
В финале должны играть Миннесота и Индиана получается. Если ошибки то убрать.
Индиана то почему должна играть в финале?
Они проиграли из-за ошибок только 1 матч, в 3 и 4 Бостон их задушил защитой
0
0
0
Ответ AlphaBeast
Индиана то почему должна играть в финале? Они проиграли из-за ошибок только 1 матч, в 3 и 4 Бостон их задушил защитой
По логике Джейдена)
0
0
0
Ответ osipovdmitry
По логике Джейдена)
По какой логике Джейдена?
Индиана по игре забрала только 1 матч
В 3 и 4 Бостон их задушил защитой и победил
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий