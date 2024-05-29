Кайри Ирвинг: «Энтони Эдвардс бесстрашен и очень уверен в себе»

Кайри Ирвинг назвал Энтони Эдвардса бесстрашным и уверенным в себе.

«Он довольно стабилен. Он продолжает атаковать и демонстрировать бесстрашие, о котором я говорил раньше. Он очень уверен в себе.

Когда я нахожусь в его ситуации, я тоже не хочу проигрывать. Обычно в такие моменты хорошие игроки начинают показывать то, в чем они хороши, чтобы подстроиться под защиту, которую использует против них соперник. Он будет продолжать бросать, так что нам просто нужно усложнить ему задачу», – сказал защитник « ».