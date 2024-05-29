Кайри Ирвинг: «Энтони Эдвардс бесстрашен и очень уверен в себе»

Теги Даллас Миннесота НБА НБА плей-офф Лука Дончич Энтони Эдвардс Баскетбол

Кайри Ирвинг назвал Энтони Эдвардса бесстрашным и уверенным в себе.

«Он довольно стабилен. Он продолжает атаковать и демонстрировать бесстрашие, о котором я говорил раньше. Он очень уверен в себе.

Когда я нахожусь в его ситуации, я тоже не хочу проигрывать. Обычно в такие моменты хорошие игроки начинают показывать то, в чем они хороши, чтобы подстроиться под защиту, которую использует против них соперник. Он будет продолжать бросать, так что нам просто нужно усложнить ему задачу», – сказал защитник «Далласа».

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2 комментария
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Но до уровня самого Кайри пока не дотягивает
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Ответ За Валенсию с 1999
Но до уровня самого Кайри пока не дотягивает
ну это понятно, но однозначно выше уровня Кайри в аналогичном возрасте, это если вспомнить чего Кайри добился до прихода ЛеБрона)
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