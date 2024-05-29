Кристапс Порзингис: «Скоро вернусь в строй. Увидимся в финале»

Теги травмы Бостон НБА сборная Латвии НБА плей-офф Кристапс Порзингис Баскетбол

Кристапс Порзингис подтвердил, что сыграет в финале НБА и за сборную Латвии.

«Спасибо всем, кто поддерживает меня и сочувствует на протяжении всего сезона. Я скоро вернусь в строй. Увидимся в финале, а затем на нашей арене 🇱🇻🙌», – написал латвийский форвард «Бостона» в соцсети.

Порзингис получил растяжение правой камбаловидной мышцы в 4-м матче серии первого раунда плей-офф против «Майами» в конце апреля и с тех пор не играет.

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2 комментария
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На моей памяти впервые Кристапс дотянул до действительно важных матчей.
Ну, как дотянул.
Отсиделся с травмой, благо плов всё ещё длится.
Хотелось бы, чтобы он помог (а он вносит вклад, как по мне, как 3-я опция после Тэйтума и Брауна) и взял гайки.

При этом я топлю за Даллас.
А персонально болею за Порзингиса вот уже 9 лет.
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Ты только не ломайся, родненький 🙏🏻
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