Кристапс Порзингис: «Скоро вернусь в строй. Увидимся в финале»

Кристапс Порзингис подтвердил, что сыграет в финале НБА и за сборную Латвии.

«Спасибо всем, кто поддерживает меня и сочувствует на протяжении всего сезона. Я скоро вернусь в строй. Увидимся в финале, а затем на нашей арене 🇱🇻🙌», – написал латвийский форвард « » в соцсети.

получил растяжение правой камбаловидной мышцы в 4-м матче серии первого раунда плей-офф против «Майами» в конце апреля и с тех пор не играет.