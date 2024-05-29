Кристапс Порзингис: «Скоро вернусь в строй. Увидимся в финале»
Кристапс Порзингис подтвердил, что сыграет в финале НБА и за сборную Латвии.
«Спасибо всем, кто поддерживает меня и сочувствует на протяжении всего сезона. Я скоро вернусь в строй. Увидимся в финале, а затем на нашей арене 🇱🇻🙌», – написал латвийский форвард «Бостона» в соцсети.
Порзингис получил растяжение правой камбаловидной мышцы в 4-м матче серии первого раунда плей-офф против «Майами» в конце апреля и с тех пор не играет.
Ну, как дотянул.
Отсиделся с травмой, благо плов всё ещё длится.
Хотелось бы, чтобы он помог (а он вносит вклад, как по мне, как 3-я опция после Тэйтума и Брауна) и взял гайки.
При этом я топлю за Даллас.
А персонально болею за Порзингиса вот уже 9 лет.