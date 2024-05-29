«Лейкерс» сегодня проводят второе собеседование с Джеймсом Боррего

Теги Тайрон Лю Лейкерс НБА Джеймс Боррего Эдриан Воджнаровски Баскетбол

«Лейкерс» сегодня встречаются в Лос-Анджелесе с Джеймсом Боррего.

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски поделился информацией о поисках нового главного тренера «Лейкерс».

«Тайрон Лю никогда не был реальным кандидатом. Но сейчас «Лейкерс» начинают приглашать кандидатов на более длительные и детальные собеседования.

Я знаю, что сегодня ассистент «Нового Орлеана» Джеймс Боррего встречается с «Лейкерс» в Лос-Анджелесе. Это их вторая встреча. Он был главным тренером в «Шарлотт» в течение трех лет и прогрессировал с каждым годом. Вы видели его работу с Зайоном Уильямсоном. Он очень серьезный кандидат, но «Лейкерс» собираются встретиться и с другими кандидатами.

В течение следующих нескольких недель вы увидите еще кандидатов. «Лейкерс» очень далеки от принятия решения», – рассказал Воджнаровски.

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