«Лейкерс» сегодня проводят второе собеседование с Джеймсом Боррего

«Лейкерс» сегодня встречаются в Лос-Анджелесе с Джеймсом Боррего.

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски поделился информацией о поисках нового главного тренера «Лейкерс».

« никогда не был реальным кандидатом. Но сейчас «Лейкерс» начинают приглашать кандидатов на более длительные и детальные собеседования.

Я знаю, что сегодня ассистент «Нового Орлеана» встречается с « » в Лос-Анджелесе. Это их вторая встреча. Он был главным тренером в «Шарлотт» в течение трех лет и прогрессировал с каждым годом. Вы видели его работу с Зайоном Уильямсоном. Он очень серьезный кандидат, но «Лейкерс» собираются встретиться и с другими кандидатами.

В течение следующих нескольких недель вы увидите еще кандидатов. «Лейкерс» очень далеки от принятия решения», – рассказал Воджнаровски.