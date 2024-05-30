Брайан Киф стал главным тренером «Вашингтона»

Брайан Киф возглавил «Уизардс».

48-летний специалист, завершивший сезон-2023/24 в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера « », официально стал 26-м главным тренером в истории команды, сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

Киф пришел в «Вашингтон» в июле 2023 года в качестве ассистента главного тренера.

25 января 2024 года «Уизардс» назначили Кифа исполняющим обязанности главного тренера после того, как Уэс Анселд-младший был освобожден от тренерских обязанностей и переведен во фронт-офис.