Брайан Киф стал главным тренером «Вашингтона»

Теги НБА Вашингтон Брайан Киф Баскетбол

Брайан Киф возглавил «Уизардс».

48-летний специалист, завершивший сезон-2023/24 в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера «Вашингтона», официально стал 26-м главным тренером в истории команды, сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

Киф пришел в «Вашингтон» в июле 2023 года в качестве ассистента главного тренера.

25 января 2024 года «Уизардс» назначили Кифа исполняющим обязанности главного тренера после того, как Уэс Анселд-младший был освобожден от тренерских обязанностей и переведен во фронт-офис.

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6 комментариев
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Наконец-то вышел из тени Зеппа Браннигана
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+6
Ответ ID89
Наконец-то вышел из тени Зеппа Браннигана
огонь
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Ответ ID89
Наконец-то вышел из тени Зеппа Браннигана
Почет и уважение фанатам футурамы:)
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че в нба нету нормальных тренеров раз решили брать футбольного тренера?
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Ну такое. Кто-то увидел после его прихода улучшение защиты. Ещё я читал, что у него репутация тренера хорошо развивающего игроков. Но как то блекло что ли. ещё надеюсь, что это не тот случай когда Леонсис решил сэкономить просто. Единственный явный плюс на мой взгляд, он дал Авдии мяч, а не заставляет стоять в углу. Я лично ждал больше Куинна из Майами или Суинни из Далласа. будем надеяться)
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Жалко что не чиф киф
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