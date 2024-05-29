«Клипперс» и Тайрон Лю подпишут новый долгосрочный контракт

Теги Тайрон Лю Клипперс НБА Баскетбол

Тайрон Лю останется на посту главного тренера «Клипперс».

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю согласовал с клубом новый долгосрочный контракт, который сделает его одним из самых высокооплачиваемых тренеров лиги, сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

Владелец «Клипперс» Стив Балмер и президент по баскетбольным операциям Лоуренс Фрэнк стремились заключить с Лю новую сделку, и согласно источникам, на днях переговоры с агентом тренера Энди Миллером из Klutch Sports завершились соглашением.

Лю начал карьеру главного тренера в 2016 году, заменив Дэвида Блатта в «Кливленде». В 2019-м он присоединился к «Клипперс», став ассистентом Дока Риверса. В 2020-м Лю сменил Риверса на посту главного тренера.

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2 комментария
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Это хорошо, но надеюсь в дальнейшем Лю будет давать больше времени молодым игрокам.
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