Педро Мартинес возглавил «Валенсию». Контракт – на 2 года

Теги Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Испании Валенсия Педро Мартинес Манреса Баскетбол

Педро Мартинес стал новым главным тренером «Валенсии».

«Валенсия» объявила о назначении Педро Мартинеса на должность главного тренера. Контракт с бывшим главным тренером «Манресы» рассчитан на два года.

62-летний испанский специалист вернулся в команду, которой руководил с 2015 по 2017 год и которую привел к титулу чемпиона ACB в 2017 году. В том же сезоне он был признан тренером года в Еврокубке.

«Валенсия» проиграла «Мурсии» в серии 1/4 финала плей-офф ACB (1-2).

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