Кеньон Мартин о «Клипперс»: «Этот эксперимент продолжается уже шесть лет, ничего не выйдет»

Теги Кеньон Мартин Клипперс Лейкерс НБА Пол Джордж Баскетбол

Кеньон Мартин советует Полу Джорджу покинуть «Клипперс».

«Этот эксперимент с двумя возрастными игроками продолжается уже шесть лет, ничего не выйдет.

Они приняли решение, собрались вместе, оба из Лос-Анджелеса – хорошо, но на площадке ничего не вышло. Неважно, по какой причине, но не вышло.

На месте Пола Джорджа, я остался бы в Лос-Анджелесе, но искал бы другую ситуацию. Я считаю, что Энтони Дэвис больше подходит Полу Джорджу с его стилем игры. Пол – возрастной игрок, нацеленный на передачу. Леброн будет доставлять Полу мяч, Пол будет набирать в среднем 26 очков, Дэвис будет набирать 27-28», – сказал бывший игрок НБА Кеньон Мартин.

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1 комментарий
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Пол будет набирать 26, Дэвис 27-28, Леброн-30, Ривс-25, Рассел-25. Как-то так добавил он после интервью.
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