Кеньон Мартин о «Клипперс»: «Этот эксперимент продолжается уже шесть лет, ничего не выйдет»

Кеньон Мартин советует Полу Джорджу покинуть «Клипперс».

«Этот эксперимент с двумя возрастными игроками продолжается уже шесть лет, ничего не выйдет.

Они приняли решение, собрались вместе, оба из Лос-Анджелеса – хорошо, но на площадке ничего не вышло. Неважно, по какой причине, но не вышло.

На месте , я остался бы в Лос-Анджелесе, но искал бы другую ситуацию. Я считаю, что Энтони Дэвис больше подходит Полу Джорджу с его стилем игры. Пол – возрастной игрок, нацеленный на передачу. Леброн будет доставлять Полу мяч, Пол будет набирать в среднем 26 очков, Дэвис будет набирать 27-28», – сказал бывший игрок НБА Кеньон Мартин.