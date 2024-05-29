«Для греческого противостояния он намного лучше, чем испанские варианты». Мишко Ражнатович опубликовал сообщение, благодаря которому Эргин Атаман оказался в «Пао»
Агент Мишко Ражнатович раскрыл, как Эргин Атаман оказался в «Панатинаикосе».
Ражнатович поделился скриншотом разговора с владельцем «Панатинаикоса» Димитрисом Яннакопулосом. Диалог состоялся в марте 2023 года, в нем обсуждается возможность назначения Эргина Атамана на пост главного тренера греческой команды.
«Только между нами. Если вы решите летом сделать что-то больше и серьезнее – Атаман. Я уверен, что для греческого противостояния он намного лучше, чем испанские варианты. Поговорим, когда придет время. К вашему сведению, этот вариант не исключен, если вы заинтересованы. Многое будет зависеть от плей-офф Евролиги», – написал агент Яннакопулосу.
«Привет. Атаман – мой любимый человек во всем европейском баскетболе. Да, мне очень интересно. Я скоро позвоню вам по этому поводу», – ответил Яннакопулос.
Там написано Lot will depend, то есть многое (lot) будет зависеть, а не lol.