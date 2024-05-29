«Для греческого противостояния он намного лучше, чем испанские варианты». Мишко Ражнатович опубликовал сообщение, благодаря которому Эргин Атаман оказался в «Пао»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Панатинаикос Баскетбол - фото чемпионат Греции Мишко Ражнатович Димитрис Яннакопулос Баскетбол

Агент Мишко Ражнатович раскрыл, как Эргин Атаман оказался в «Панатинаикосе».

Ражнатович поделился скриншотом разговора с владельцем «Панатинаикоса» Димитрисом Яннакопулосом. Диалог состоялся в марте 2023 года, в нем обсуждается возможность назначения Эргина Атамана на пост главного тренера греческой команды.

«Только между нами. Если вы решите летом сделать что-то больше и серьезнее – Атаман. Я уверен, что для греческого противостояния он намного лучше, чем испанские варианты. Поговорим, когда придет время. К вашему сведению, этот вариант не исключен, если вы заинтересованы. Многое будет зависеть от плей-офф Евролиги», – написал агент Яннакопулосу.

«Привет. Атаман – мой любимый человек во всем европейском баскетболе. Да, мне очень интересно. Я скоро позвоню вам по этому поводу», – ответил Яннакопулос.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Какой лол?!
Там написано Lot will depend, то есть многое (lot) будет зависеть, а не lol.
+1
0
+1
интересный английский у миллионера
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий