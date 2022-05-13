Мэджик Джонсон: «Для меня большая честь, что мое имя увековечено на награде MVP финала Западной конференции»

Легенда поблагодарил НБА за то, что новая награда MVP финала Западной конференции будет названа в его честь.

«Спасибо НБА за то, что назвали в мою честь новую награду MVP финала Западной конференции. Я очень польщен, и кубок прекрасен!

Финал конференции представляет собой последнее препятствие, которое команда должна пройти перед выходом в финал НБА. Для меня большая честь, что мое имя увековечено на награде самому ценному игроку финала Западной конференции.

Этот игрок преуспевает на обоих концах площадки, делает своих партнеров по команде лучше и ведет свою команду к главному этапу в баскетболе», – сказал Мэджик.

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