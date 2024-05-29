«Хьюстон», «Мемфис» и «Юта» готовы обменять свои пики 1-го раунда драфта

Три команды из Топ-10 драфта-2024 готовы обменять свои пики первого раунда.

Три команды, вошедшие в первую десятку драфта 2024 года, заявили, что готовы к обмену своих пиков в первом раунде.

« » готов обменять 3-й пик в надежде заполучить игрока звездного уровня. « » готов расстаться с 9-м пиком, «Юта» попытается обменять 10-й и 29-й пики.

«До драфта 2024 года остается еще месяц, так что ожидайте всплеска активности на рынке обменов ближе к драфту», – пишет журналист Эван Сайдери.