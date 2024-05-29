Шэмс Чарания: «Есть вероятность, что Дерек Лайвли сыграет в 5-м матче»

Теги травмы Даллас Миннесота НБА НБА плей-офф Шэмс Чарания Дерек Лайвли Баскетбол

Центровой «Далласа» Дерек Лайвли может сыграть в 5-м матче с «Миннесотой».

«Безусловно, есть вероятность, что Дерек Лайвли сыграет в 5-м матче.

Вы видели его на скамейке, как он разминает шею и наклоняет голову в разные стороны. Очевидно, что его беспокоит шея. Хорошая новость для «Мэвс» заключается в том, что на данный момент он не находится в протоколе по сотрясению мозга. Но они хотят подстраховаться, поэтому он не играл в 4-м матче», – сказал инсайдер Шэмс Чарания.

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4 комментария
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писал еще до 4 матча, что без Лайвли Далласу будет туго. Клебер не дает того рим-протекта, Пауэлл - это вообще слезы. Гэффорд один не справляется, нужна подмога.
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По факту Топ-3 ключевых игроков команды. Реально молодец!
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Ответ pele_kan
писал еще до 4 матча, что без Лайвли Далласу будет туго. Клебер не дает того рим-протекта, Пауэлл - это вообще слезы. Гэффорд один не справляется, нужна подмога.
Главное, чтобы в этом матче не чувствовал дискомфорта, а то будет тогда таким же туловищем на паркете как Пауэлл
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Ответ ДядюшкаДрю
Главное, чтобы в этом матче не чувствовал дискомфорта, а то будет тогда таким же туловищем на паркете как Пауэлл
да, многое зависит от его кондиций конечно
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