Шэмс Чарания: «Есть вероятность, что Дерек Лайвли сыграет в 5-м матче»

Центровой «Далласа» Дерек Лайвли может сыграть в 5-м матче с «Миннесотой».

«Безусловно, есть вероятность, что сыграет в 5-м матче.

Вы видели его на скамейке, как он разминает шею и наклоняет голову в разные стороны. Очевидно, что его беспокоит шея. Хорошая новость для «Мэвс» заключается в том, что на данный момент он не находится в протоколе по сотрясению мозга. Но они хотят подстраховаться, поэтому он не играл в 4-м матче», – сказал инсайдер .