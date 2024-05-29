Андрей Мартюк – о суевериях: «Когда выбрасываю мусор, говорю: «Меняю отходы на доходы»

Андрей Мартюк рассказал, какие суеверия сопровождают его на протяжении карьеры.

«Есть главное: ну, это не совсем суеверие, но все же – когда выбрасываю мусор, говорю: «Меняю отходы на доходы».

Если серьезно, то конечно, есть разные суеверия, но не стал бы о них говорить. Недавно избавился от одного из них – очень давно один друг убедил, что если завязывать шнурки определенным образом, тогда будешь побеждать. Но я от этого ушел – понял, что это навязанное, не мое суеверие», – рассказал центровой «Локомотива-Кубань» в тележурнале «Вид сверху».