Кэрон Батлер остался в тренерском штабе «Майами» еще на 4 года
Кэрон Батлер продолжит работу в штабе главного тренера «Майами» Эрика Споэльстры.
Ассистент главного тренера «Майами» Кэрон Батлер согласовал условия нового четырехлетнего контракта с клубом.
44-летний специалист работает в тренерском штабе «Хит» с 2020 года. До этого он провел 14 сезонов в НБА в качестве игрока (2002-2016).
«Майами» также намерен заключить новые контракты с ассистентами Крисом Куинном и Маликом Алленом, сообщает журналист AP Тим Рейнольдс.