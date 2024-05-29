Кэрон Батлер остался в тренерском штабе «Майами» еще на 4 года

Кэрон Батлер продолжит работу в штабе главного тренера «Майами» Эрика Споэльстры.

Ассистент главного тренера « » согласовал условия нового четырехлетнего контракта с клубом.

44-летний специалист работает в тренерском штабе «Хит» с 2020 года. До этого он провел 14 сезонов в в качестве игрока (2002-2016).

«Майами» также намерен заключить новые контракты с ассистентами Крисом Куинном и Маликом Алленом, сообщает журналист AP Тим Рейнольдс.