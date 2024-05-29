Кэрон Батлер остался в тренерском штабе «Майами» еще на 4 года

Теги Майами НБА Кэрон Батлер Эрик Споэльстра Баскетбол

Кэрон Батлер продолжит работу в штабе главного тренера «Майами» Эрика Споэльстры.

Ассистент главного тренера «Майами» Кэрон Батлер согласовал условия нового четырехлетнего контракта с клубом.

44-летний специалист работает в тренерском штабе «Хит» с 2020 года. До этого он провел 14 сезонов в НБА в качестве игрока (2002-2016).

«Майами» также намерен заключить новые контракты с ассистентами Крисом Куинном и Маликом Алленом, сообщает журналист AP Тим Рейнольдс.

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1 комментарий
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Батлер продлил контракт с Майами Хит на 4 года!!!
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