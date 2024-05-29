Брайан Уиндхорст: «Положение Донована Митчелла в «Кавальерс» – самое влиятельное среди всех суперзвезд лиги»

Теги Кливленд Леброн Джеймс Лейкерс НБА Брайан Уиндхорст Донован Митчелл Баскетбол

Брайан Уиндхорст отметил влиятельное положение Донована Митчелла в «Кливленде».

«Положение Донована Митчелла в «Кавальерс» на данный момент, возможно, самое влиятельное среди всех суперзвезд лиги.

У Донована такое же положение в «Кэвс», как у Леброна Джеймса в «Лейкерс». На самом деле, возможно, даже сильнее, потому что в составе «Лейкерс» есть еще одна суперзвезда. К тому же, Леброну скоро исполнится 40 лет, а Донован находится в расцвете сил», – сказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

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2 комментария
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С большой силой приходит большая ответственность. Вот и глянем.
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