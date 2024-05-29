Брайан Уиндхорст: «Положение Донована Митчелла в «Кавальерс» – самое влиятельное среди всех суперзвезд лиги»
Брайан Уиндхорст отметил влиятельное положение Донована Митчелла в «Кливленде».
«Положение Донована Митчелла в «Кавальерс» на данный момент, возможно, самое влиятельное среди всех суперзвезд лиги.
У Донована такое же положение в «Кэвс», как у Леброна Джеймса в «Лейкерс». На самом деле, возможно, даже сильнее, потому что в составе «Лейкерс» есть еще одна суперзвезда. К тому же, Леброну скоро исполнится 40 лет, а Донован находится в расцвете сил», – сказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.