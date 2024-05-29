Патрик Беверли: «В Европе понимают баскетбол и знают, как в него играть»

Патрик Беверли сравнил игроков НБА и Евролиги.

«Помимо Стефенов Карри, Лебронов Джеймсов, Кевинов Дюрэнтов, Лук Дончичей, Джейсонов Тейтумов и Джейленов Браунов, в лиге есть ролевые игроки и те, кто чуть выше ролевых игроков. Если взять этих парней и поменять местами, не зная, какие имена написаны у них на майках, никто не заметит разницу.

Парни в Европе умеют играть правильно. Они борются, европейский баскетбол построен на командной игре. Они понимают баскетбол и знают, как в него играть.

Я говорю о самых умных баскетболистах, которых я когда-либо видел. был волшебником с мячом. , MVP Евролиги, был волшебником с мячом. Они не только были умными на площадке, но и интеллектуалами в жизни. Они показывали на площадке такие вещи, о которых вы сказали бы: «Черт, я даже не заметил этого», – рассказал разыгрывающий « », выступавший за « » и петербургский «Спартак».