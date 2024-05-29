Винс Хантер: «Самое опасное – думать, что мы почти все сделали»

Винс Хантер рассказал о настрое «Зенита» перед 3-м матчем серии с «Локо».

— « » ведет в серии 2-0. Что может быть самым опасным в такой ситуации перед следующим матчем?

— Конечно, думать, что мы почти все сделали, но никто из команды не будет просто заниматься не тем, чем нужно, и пытаться завершить серию, спустя рукава. Мы не хотим приехать, проиграть первую игру, надеяться на вторую или потом на преимущество своей площадки. У всех есть желание воспользоваться положением сейчас, завершив сезон как можно лучше.

— Второй матч получился очень результативным, да и в первом было много красивых атак, с чем это связано, на ваш взгляд?

— Да, обе команды набрали много очков. Я думаю, мы хорошо чувствовали себя в нападении. Причина именно в этом, мы наслаждались игрой.

— С каким настроем завтра команды выйдут на паркет?

— Ну я не могу рассказать вам о « », но я знаю, что мы будем готовы играть, потому что, как я уже сказал, мы не пытаемся сделать все с минимальными усилиями, а наоборот, хотим выложиться на максимум, поэтому сейчас мы просто должны заняться делом.

— В этом сезоне вы уже дважды признавались лучшим игрок серии плей-офф по мнению болельщиков. Как вы к этому относитесь?

— Это важно для меня. Но мы проиграли в прошлой серии, поэтому, я думаю, что ощущения смешанные. Я очень рад, что фанаты любят меня и то, как я играю, они всегда демонстрируют свою поддержку и любовь, это помогает мне показывать себя с лучшей стороны на площадке. Но также важно для меня выигрывать, ощущения потому и смешанные, что мы не выполнили свою работу в полуфинале с ЦСКА.

— Завтра постараетесь завоевывать это звание и в последней серии сезона?

— Нет, никогда не думал об этом. Я знаю, что многие хорошие игроки стараются изо всех сил добиться этого и набирают очки ради званий и наград. Но я буду играть так, чтобы моя команда победила. И если получится, что у меня будет четыре очка и шесть подборов, как в первой игре, но мы выиграем, то, значит, все прошло, как и должно было. Я просто стараюсь прикладывать все усилия, надеясь, что мы одержим победу.