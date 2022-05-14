Хэйвуд хотел застрелить партнеров по «Лейкерс», Джонсон дружил с сутенером, Ирвинг унизил Мэджика? Как сериал «Время побеждать» искажает историю

Мы уже разбирали сильные стороны сериала «Время побеждать», который многие называют лучшим сериалом о спорте. Однако для того, чтобы лучше удерживать внимание зрителей и создавать постоянное напряжение, создатели проекта не постеснялись довольно сильно подправить историческую канву.

Рассмотрим несоответствия, которые режут глаз.

Джинни Басс не была главной звездой империи Басса, которую к тому же отчаянно зажимали все, вплоть до родного отца

Вся линия Джинни Басс в сериале придумана от начала и до конца.

Здесь она выступает в роли юного гения, которого ущемляют на каждом шагу. Именно она в роли интерна придумывает маркетинговую программу и «Лейкер-герлз», но вместо благодарности ее отправляют сидеть с умирающей бабулей. Когда же вице-президент клуба Клэр Ротман говорит Джерри Бассу, что хочет нанять его дочь в качестве полноценного сотрудника, то он делает все, чтобы этого не произошло.

В реальности все было совсем иначе.

Во-первых, никакой Джинни Басс и в помине не было рядом с «Лейкерс» сезона-79/80. В это время ей исполнилось только 17 лет, и она училась в школе. Ей приписывают все, что сделал лично Джерри Басс – например, «Лейкер-герлз» придумал именно он.

Во-вторых, Басс всегда смотрел на Джинни как на важный актив и развивал ее с молодых лет. Уже в 19 лет, когда она только училась в университете Южной Калифорнии, Джинни получила собственную команду – ее назначили генеральным менеджером теннисной команды «Стрингс». После закрытия теннисной лиги она возглавляла опять же купленную специально для нее команду по хоккею на роликовых коньках и даже получила приз «Лучший менеджер года».

Лишь в середине 90-х Джинни Басс начала заниматься вопросами бизнеса в «Лейкерс». И уже обрела уверенность в себе лишь после полноценного раскрытия в съемках для Playboy.

Шестая игра финала-1980 проходила не совсем так

Шоу «Время побеждать» не очень любит баскетбол, так как он кажется авторам не вполне отвечающим их драматургическим стандартам. Поэтому само собой ход матча, который становится кульминацией сезона, существенно отредактирован.

От реальной истории остались: итоговый счет (123:107), статистика Мэджика Джонсона (42 очка, 15 подборов, 7 передач, 3 перехвата) и ряд моментов (бросок Мэджика с центра площадки под окончание первой половины, жесткий фол против Майкла Купера, данк Джонсона в концовке и неудачный прыжок Джонсона на спорном).

Но начинку полностью переделали.

В сериальной версии матча никак не фигурирует Джамал Уилкс, который вообще-то набрал 37 очков и 10 подборов.

И совершенно изменен ход игры, полностью пересобранный вокруг Джонсона. Мэджик действительно отыграл встречу почти без замен (он провел на площадке 47 минут), однако на протяжении матча не было момента, когда он выглядел бы усталым – тем более, до того, что начинал терять мячи в центре площадки (и соответственно ему не требовалось в этот момент услышать о голосовании за лучшего новичка, в котором он уступил Берду). И никакого напряжения последних минут тоже не было. В большом перерыве Пол Уэстхэд вовсе не мучил игроков Шекспиром, а попросил Джонсона прибавить в защите под щитом, после чего команда открыла вторую половину со счетом 12:0. Критического счета 104:103 за 2 с половиной минуты до конца не было. Майкла Купера свалили (это сделал Дэрил Доукинс) не в концовке, а в начале четвертой четверти. И минимальная разница между командами составляла два очка (103:101) за 5 минут до сирены – после этого «Лейкерс» рванули вперед и не давали сопернику приблизиться, что как бы вытекает из итоговой крупной разницы.

Джонсон действительно оформил победу хорошим данком. Но Джулиуса Ирвинга рядом не было, как не было и какой-либо конфронтации между двумя звездами.

Сделать Мэджика Джонсона центровым придумал не Мэджик Джонсон и не Джек Маккинни

Одной из самых нелепых фигур сериала стал исполняющий обязанности главного тренера – Пол Уэстхэд, профессор английской литературы, явно оказавшийся не на своем месте после травмы Джека Маккинни.

Зрителей готовят ко второму сезону, в котором окажется, что Уэстхэд – не тренер (упс, спойлер).

В сериале показывают две версии ключевого тактического решения сезона-79/80 – решения сделать Мэджика Джонсона центровым после того, как Карим Абдул-Джаббар получил травму голеностопа в пятом матче финальной серии. По одной версии это предложение исходит от самого Джонсона, по другой – это Уэстхэду подсказывает Маккинни, которого он подсидел и который уже вроде как не имеет никакого отношения к «Лейкерс».

На самом деле, именно Уэстхэд подошел к Джонсону в самолете, отправляющемся в Филадельфию, и предложил ему занять место Карима Абдул-Джаббара в стартовой пятерке. С чем разыгрывающий немедленно согласился.

Ряд менее значительных деталей при этом также искажается.

Во-первых, Джонсон был в том матче не совсем центровым, хоть и вызвался прыгать спорный. Все же против Дэррилла Доукинса защищался четвертый номер «Лейкерс» Джим Чоунс.

Во-вторых, Джек Маккинни формально оставался в тренерском штабе и выполнял функции скаута до того момента, как «Лейкерс» объявили, что он больше не является главным тренером и его обязанности теперь будет выполнять Уэстхэд. Нет никакой информации о том, что два специалиста встречались после этого. Сериал концентрируется на бурном разладе между ними, но в реальности они просто смирились с решением Джерри Басса и не хотели мучить друг друга.

«Мы никогда не затрагивали эту тему, – говорила жена Уэстхэда. – Мы уже не встречались с семьей Маккинни, как прежде, такое решение было принято нами четырьмя по умолчанию. Мы хотели избежать неловкости. Они не могли порадоваться за Пола. А сколько раз можно извиняться за то, что так вышло? Нужно принять, что для нас это было воплощением мечты».

В-третьих, сериал упускает едва ли не самую сочную подробность пребывания Маккинни в «Лейкерс». Маккинни с женой отправился на один день в Портленд, и в это время ему домой позвонил журналист из Филадельфии с целью узнать его мысли по поводу его увольнения и заявления Джерри Басса на этот счет. Сам Маккинни услышал об отставке от сына, который и подошел к телефону.

Маккинни действительно получил добро от медиков на возобновление тренерской деятельности, но Джерри Басс посчитал, что тот не готов. И через много лет тренер признал, что владелец «Лейкерс» не ошибся.

В-четвертых, по ходу сериала возникает угроза для будущего Уэстхэда в «Лейкерс». Якобы команда пыталась заменить его на легенду Элджина Бэйлора.

Такого точно не было.

Джонсон не предавал Карима, принимая незаслуженный приз MVP

Мэджик Джонсон действительно стал MVP финальной серии. Только, естественно, не в таких ужасных обстоятельствах, в которых изображает сериал: будто вице-президент НБА Дэвид Стерн уговорил разыгрывающего принять незаслуженную награду в обход старшего товарища ради того, чтобы повысить собственный статус.

В реальности же Абдул-Джаббар как будто должен был получить приз. В автобиографии он рассказывает со слов журналиста Билла Ливингстона, что пресса выбрала центрового MVP финала, но «под давлением телевизионщиков или лиги» была вынуждена вручить награду тому из «Лейкерс», кто присутствовал вживую.

Понятно, что Мэджика Джонсона при этом никто не спрашивал.

«То, что меня не было в Филадельфии и я не мог получить трофей, стало проблемой для телевизионщиков, – объяснял Джаббар. – Но то, что награду отдали Мэджику, ни в коем случае не спровоцировало каких-либо проблем между нами».

Также не соответствуют реальности почти все мотивы, связанные с сериальным Джаббаром.

У Джаббара не было привычки говорить маленьким детям «Fuck off».

Джаббар не собирался завершать карьеру в 1979-м.

Джаббара не собирались менять: в сериале же это всерьез обсуждается, после чего Джерри Басс приходит к выводу, что лучшего баскетболиста в мире все же не надо отдавать.

Пэт Райли не облажался в дебютном матче в качестве главного тренера

В своих фантазиях создатели «Времени побеждать» доходят до откровенной нелепицы. Например, они представляют расписание «Лейкерс» как некое безумное испытание: в какой-то момент Чик Херн говорит, что после победы над «Бостоном» в Рождество и до Матча всех звезд (он состоялся 2 февраля) команда прошла с показателями 22-5. Иными словами «Лейкерс» по версии сериала провели 27 матчей за 37 дней. На самом деле, за эти 37 дней были сыграны 18 матчей, что вообще-то и так до фига.

На этом сказочники, естественно, не останавливаются. Одна из ключевых игр – разгромное поражение от «Филадельфии» (92:112). По версии сериала это дебютный матч Пэта Райли (он был вынужден выступать в роли главного тренера из-за того, что Уэстхэд попал в больницу из-за камня в почках), и это же матч, в котором жестко провалился Мэджик Джонсон, ко всему прочему получивший унизительный данк от Джулиуса Ирвинга.

По ходу регулярки-79/80 реальные «Лейкерс» сыграли с «Филадельфией» дважды: один раз разгромили (124:103), другой – уступили с разницей в одно очко (104:105). В обоих Джонсон сыграл вполне достойно. А знаменитый данк Ирвинга вообще приключился в 1983 году, и на принимающей стороне был вовсе не Мэджик, а Майкл Купер.

В книге Джеффа Перлмана «Шоутайм», на основе которой снят сериал, нет никаких упоминаний об отсутствии главного тренера из-за проблем со здоровьем. И дебютировал реальный Пэт Райли на этом месте с уверенной победы – над «Сперс» (136:116), но только через два года.

Спенсер Хэйвуд не хотел убивать всю команду, только главного тренера

Образ Спенсера Хэйвуда в сериале пострадал больше, чем кого-либо еще из остальных игроков.

В реальности мощный форвард был одним из основных людей в ротации «Лейкерс» того сезона, у него не было никаких проблем с Полом Уэстхэдом и его никто не думал сажать на скамейку из-за критики тренера, его никогда не собирались менять на Боба Макаду (вообще-то игрока атакующего плана, склонного отрываться от коллектива).

При этом у Хэйвуда действительно имелись проблемы с крэком, на который он подсел, еще будучи игроком «Никс».

«Лейкерс» Хэйвуда не отчислили, но отстранили прямо во время финальной серии.

Однако это произошло совершенно иначе, чем рассказывается во «Времени побеждать».

В сериале Хэйвуд устраивает бредовую потасовку с Джимом Чоунсом и Джамалом Уиксом. После чего вся команда голосует за его отчисление, решающим голосом становится голос капитана – Карима Абдул-Джаббара, он сам рассказывает обо всем Хэйвуду, а тот вооружается, бегает с пистолетом по дому, планирует поубивать всю команду после завоевания трофея и раздумывает лишь после трогательного разговора с тем же Джаббаром.

В реальности Хэйвуда выгнал с тренировки Пол Уэстхэд. Из-за того, что форвард заснул в процессе подготовки.

Триггером же для отстранения стала размолвка Хэйвуда с новичком Брэдом Холландом после поражения во втором матче. Форвард ворвался в раздевалку и потребовал у молодого ножницы, чтобы срезать тейпы. Когда Холланд ответил: «Только если ты скажешь: «Пожалуйста», они немного попихались. Хэйвуд был уверен, что остальные встанут на его сторону в споре с несговорчивым первогодкой, но все одноклубники начали упрекать его в том, что он подводит команду.

Хэйвуд действительно признавался, что после отстранения вынашивал планы убийства – но исключительно главного тренера. При этом он подчеркивал, что когда связался со своими друзьями, имевшими отношение к бандитским группировкам Детройта, то они обсуждали не «убийство как таковое»: «Мы не хотели сидеть в засаде у его дома и караулить его с пистолетом. Скорее, говорили о том, как бы отравить его еду или повредить его машину».

В итоге они придумали, что нужно повредить тормоза в машине Уэстхэда. План сорвался после того, как форвард позвонил своей матери, она по его тону догадалась, что он что-то задумал, и угрожала донести на него в полицию.

Забавно еще и то, что в сериале лучшим другом Хэйвуда в команде становится Карим Абдул-Джаббар, с которым их как будто бы объединяет борьба за гражданские права чернокожих и борьба за права игроков в самой лиге. В действительности же Джаббар терпеть не мог Хэйвуда, так как всегда считал, что его наркотическая зависимость непременно встанет между «Лейкерс» и титулом. Когда Хэйвуду заплатили лишь четверть денег за плей-офф, Джаббар не преминул сказать на весь мир: «И это гораздо больше, чем он заслужил».

Джерри Уэста не пугала улыбка Мэджика Джонсона

Линия Джерри Уэста создает впечатление, что «Лейкерс» нельзя считать профессиональной организацией. Главный тренер выступает против выбора Мэджика Джонсона на драфте, потом срывается с катушек в ничем не объяснимый приступ депрессивного саморазрушения, за недели до старта сезона требует отставки, стоя на коленях перед Джерри Бассом, а потом не хочет уходить из клуба – ищет нового главного тренера, прорывается на тренировки, думает об усилении…

Все это не соответствует реальности.

Уэст ушел с поста главного тренера по окончании предыдущего сезона, решив, что «устал от этой работы». После этого он получил в клубе место скаута.

Сам Уэст отрицает, что выступал против выбора Джонсона, притом так агрессивно и иррационально (в сериале – из-за того, что тот слишком много улыбался), как это изображается.

«Это абсолютная ложь, – сказал он. – Я действительно считал, что Сидни Монкриф сделает отличную карьеру в НБА, как и оказалось. Но, пожалуйста, я бы никогда не стал брать Монкрифа выше Мэджика Джонсона, я понимал, что он станет великим, великим игроком НБА. Этот слух раздул один журналист еще в 79-м году (Джефф Перлман в книге действительно ссылается исключительно на газетчика Рича Левина – прим. ред.), и с тех пор он время от времени появляется в прессе, хотя это совершенная неправда.

Джек Кент Кук на протяжении всего сезона говорил, что «Лейкерс» возьмут Мэджика. Он принял это решение давно, и никто с ним не спорил. На тот момент генеральным менеджером был Билл Шерман, но решение выбирать Мэджика шло целиком и полностью от Кука. Если бы я рулил процессом, то тоже бы взял Мэджика, с которым дружил в течение многих лет и которого безумно уважаю».

Да, Мэджика Джонсона выбирал еще предыдущий владелец «Лейкерс» Джек Кент Кук, а не Джерри Басс. (И неловкую ситуацию с гамбургером на встрече владельца и Мэджика Джексона разрешил не Джерри Басс, а комментатор «Лейкерс» Чик Херн).

Сутенера Застро не существовало

Едва приехав в Лос-Анджелес, киношный Мэджик Джонсон тут же налаживает контакт с эффектно выглядящим сутенером, что, по мнению создателей, олицетворяет ненасытные аппетиты разыгрывающего по части слабого пола.

Никакого Застро (или какого другого сутенера) не было.

Хотя Мэджик Джонсон в тексте для Sports Illustrated, написанном в 1991-м по известно какому поводу, и признавался: «Когда я прибыл в Лос-Анджелес в 1979-м, то сделал все в моих силах, чтобы переспать с наибольшим числом женщин».

Еще один прием сериала для акцентирования внимания на промискуитете Джонсона – то, что от него забеременела некая Ронда, по сценарию ближайшая подруга Куки (его будущей жены). Никаких свидетельств о том, что это имело место в действительности, не существует. Еще более фантастично – то, что она потом избавляется от ребенка будущего миллиардера (именно так все и поступают).

У Джонсона официально трое детей – двое от Куки, еще один от Мелиссы Митчелл, с которой он встречался во время разрыва с Куки. Неоднократно появлялись слухи, что имеются и другие дети, но отцовство Мэджика ни разу не было доказано.

Джек Николсон не клянчил у Басса билеты на первый ряд

В одном из эпизодов есть странная сцена: якобы Джек Николсон посылает Джерри Басса бутылку шампанского и ждет, что тот в ответ поделиться с ним бесплатными билетами на первый ряд.

Сериал довольно подробно объясняет, что Джерри Басс первым осознал уникальность первых рядов и начал брать за них все больше и больше: это были места для тех, кто хотел засветиться на элитарном мероприятии, то, что в «Лейкерс» называли «недвижимостью с выходом к морю». И то, что сейчас называется «места Джека Николсона».

Вот только сам Николсон стал болельщиком «Лейкерс» еще в начале 70-х и застолбил за собой места в первых рядах уже тогда.

Сейчас билеты на первый ряд арены «Лейкерс» стоят под 5 тысяч долларов, но достать их практически невозможно. Вице-президент «Лейкерс» по связям с общественностью как-то рассказывал, что права на эти абонементы «передают по наследству».

Сцена с Николсоном должна, по всей видимости, еще раз подчеркнуть те финансовые проблемы, которые переживает Джерри Басс в сериале. Он переписывает клуб на бывшую жену и вынуждает представителей Great Western Bank продлить ему кредит. Все это тоже не соответствует исторической правде. Басс не переписывал клуб на жену. Great Western Bank стал титульным спонсором арены лишь в 1988-м. А финансовые проблемы у владельца «Лейкерс» вскрылись в середине 80-х – тогда он не мог рассчитаться по кредитам.

Лон Розен не стал миллиардером

На работе в клубе Джинни Басс знакомится (вернее, употребляет марихуану) с Линдой Зафрани и Лоном Розеном. Зафрани не представляют, а о Розене говорят как о будущем миллиардере.

На самом деле, состояние Розена гораздо меньше – 9 миллионов долларов. Работая в «Лейкерс», он сдружился с Мэджиком Джонсоном и в итоге стал его агентом. В середине 80-х он организовал маркетинговое агентство и поработал в самых разных проектах Мэджика Джонсона, в том числе «Доджерс».

Зафрани же – это супруга Курта Рамбиса. Сейчас она считается серым кардиналом в «Лейкерс», так как вместе с мужем входит в ближайшее окружение Джинни Басс и помогает владелице принимать ключевые решения.

Матч против «Бостона» не стал для «Лейкерс» определяющим в том сезоне

Матч в конце декабря против «Селтикс» изображается как поворотный момент всего сезона. По сериалу «Лейкерс» постоянно проигрывают до него, попадают в Бостоне в тяжелую ситуацию (Ред Ауэрбах усаживает Басса на галерку и преподносит ему овощ, намекая на состояние Джека Маккинни), но в итоге героически спасаются после удаления Пэта Райли и переламывают ход всего чемпионата.

Как обычно, авторы «Время побеждать» смешивают все сколько-нибудь заметное из реальной жизни и встраивают это в собственную вселенную, ничего не имеющую общего с историей.

«Лейкерс» прошли весь сезон довольно спокойно: у команды лишь один раз было три поражения подряд, калифорнийцы завершили регулярку с 60 победами, а перед игрой с «Бостоном» победили в семи матчах из 10.

В реальности в конце декабря «Лейкерс» играли с «Бостоном» в Лос-Анджелесе и вынесли соперника непринужденно – 123:105. В этом матче Джонсон набрал 23 очка, 8 подборов и 6 передач и переиграл Берда (16 очков, 4 подбора и 3 передачи).

А вот в Бостон «Лейкерс» приехали через две недели и действительно вырвали победу на последних секундах, хотя и с другим счетом (в сериале 99:98, в реальности – 100:98). Но здесь Джонсон уже играл с повреждением, что проявилось и в протоколе – 1 очков, 3 подбора, 2 передачи.

В концовке же все решил не проход Майкл Купера, а штрафные в исполнении Норма Никсона.

Технический тренеру тоже был, но не Пэту Райли, а тренеру «Бостона» Биллу Фитчу.

Фото: imdb.com