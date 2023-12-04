Определились все гонщики «Ф-1»-2024, победа и подиум Мазепина, «Феррари» предлагает длинный контракт Леклеру, но не Сайнсу, и другие гоночные события за неделю

Sports.ru представляет дайджест ключевых событий «Формулы-1» и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. «Уильямс» продлил контракт с Сарджентом. Таким образом, определились все гонщики «Ф-1» на сезон-2024.

2. Тесты «Ф-1» в Абу-Даби: Шварцман проехал 123 круга за «Феррари» и стал восьмым, Окон – быстрейший, поломка «Мерседеса» привела к аварии Расселла.

3. «Феррари» предлагает Леклеру пятилетний контракт, соглашение Сайнса хотят продлить только на год, утверждает La Gazzetta dello Sport. В то же время Элканн заверил, что оба гонщика останутся в Скудерии после сезона-2024.

По информации журналиста Сейварда, Риккардо заменит Переса в «Ред Булл» после первых гонок сезона-2024, если мексиканец не прибавит.

4. Мазепин атакует: экипаж Никиты выиграл первую гонку сезона Азиатской серии «Ле-Ман», финишировал вторым на следующий день и возглавляет чемпионат в болиде с «анималистичной и хищной» ливреей.

5. Ферстаппен и Алонсо обсуждали выступления в одном экипаже на «24 часах Ле-Мана».

6. «Мерседес» нашел «путеводную звезду», заявил Хэмилтон. Вольфф пообещал, что «величайший гонщик в мире» вернется в борьбу за титул за рулем быстрой машины.

7. Вольфф назвал Маси «придурком», рассуждая о Гран-при Абу-Даби-2021. Президент ФИА заявил, что бывший гоночный директор «Ф-1» «прошел через ад», а также объяснил решение не пересматривать итоги сезона ссылкой на финал футбольного чемпионата мира.

8. Феттель не возобновит карьеру в 2024-м: Себ отказался от перехода в WEC, сообщает немецкая пресса.

9. «Заубер» (экс-«Альфа Ромео») будет выступать в «Ф-1» под оригинальным названием до прихода «Ауди» в 2026 году.

10. «Ред Булл» в шестой раз подряд выиграл трофей за лучшие пит-стопы года.

11. Марк Маркес дебютировал за рулем «Дукати» в MotoGP после 11 лет с «Хондой» и стал 4-м на тестах в Валенсии.

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