Льюис Хэмилтон: «Верю, что «Мерседес» увидел свою путеводную звезду и знает, в каком направлении мы должны двигаться в развитии болида»

Хэмилтон оценил шансы «Мерседеса» догнать «Ред Булл» в сезоне-2024.

По мнению семикратного чемпиона, сделать это будет очень трудно, учитывая то, как далеко в работе над развитием болида успели оторваться в «Ред Булл», пока в « » мучились с определением правильной концепции.

Также Хэмилтон оценил то, какой груз ответственности ложится на плечи босса команды :

«Разумеется, Тото находится под колоссальным давлением. И не только Тото – это касается нас всех. Всех тех, кто работает и на базе.

В конечном счете, будучи таким боссом, как Тото, вам нужно рано или поздно начать в большей степени опираться на них, нежели только помогать и отстраняться. Но вопрос в том, как это сделать – ведь люди могут в какой-то момент просто сломаться.

Так как добиться этого, действия конструктивно, вдохновляя их на то, чтобы продолжать выкладываться?

Лично я надеюсь, что некоторые наши выступления на трассе вдохновляли людей, зажигали в них искру. Мне бы хотелось думать, что своими действиями мы вдохновляем ребят. И они начинают думать: «Да, мы почти у цели». И этот настрой начинает пронизывать всю систему».

Хэмилтон признал, что в течение двух последних сезонов у «Мерседеса» не получалось найти правильную концепцию болида и правильное направление для развития:

«В начале сезона мы не видели путеводную звезду – и не знали, в какую сторону нам идти, к чему стремиться. Пытаясь добраться до желаемой цели, мы двигались своего рода зигзагами. Время от времени случалось что-то хорошее, происходил прорыв, и ты думал: «Да, вот оно». А потом все снова менялось, будто кто-то продолжал смещать планку, что на самом деле вполне типичная ситуация.

Теперь же я действительно верю в то, что мы увидели свою путеводную звезду и знаем, в каком направлении должны двигаться – и это то, чего не было у нас последние два года.

При этом мы понимаем, что нельзя достичь цели, просто двигаясь по прямой. Какие-то вещи меняются, вы принимаете определенные решения, на пути периодически возникают блоки, и ты ничего не можешь с этим поделать, потому что возможности команды ограничены потолком бюджета.

Посмотрите на «Ред Булл». Да, они потрясающе поработали и все такое, но в прошлом году в Бахрейне, если помните, у них была проблема с подпрыгиванием болида. И они исправили все за неделю.

Это как если бы вы пытались построить стену. Нужно класть кирпичи один за другим: еще, еще и еще. Только так – развиваться, развиваться и еще раз развиваться. Возможно, какие-то обновления «Ред Булл» вообще не срабатывали, но они продолжали строить.

Нам же пришлось разрушать свою стену до основания. В прошлом году у нашей машины было много аэродинамических элементов, общий уровень аэродинамики был высоким. В этом же году нам пришлось фактически сбросить всю прижимную силу и потом пытаться медленно ее добавлять. Но каждый раз, когда мы пытались повысить уровень прижимной силы, получалось только хуже. Мы очень, очень долгое время вообще не могли прибавить.

Так что вы сами можете представить, какими темпами прогрессирует «Ред Булл». Мы же движемся вот так (показывает руками почти горизонтальную линию). Затем, рано или поздно, прогресс появляется, но в «Ред Булл» все это время продолжают прибавлять.

И отрыв « »…мы просто находимся на совершенно разных траекториях. Но я думаю, что теперь мы стали гораздо лучше понимать свою машину. И разработали несколько отличных инструментов. Так что я, естественно, не оставляю надежды. Но и дыхание у меня не перехватывает».