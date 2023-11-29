Фредерик Вассер: «Ферстаппен провел потрясающий сезон. Но под сильным давлением он начнет чаще ошибаться»

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Фредерик Вассер Авто

Ферстаппен может начать ошибаться под давлением – считает Вассер.

Руководитель «Феррари» подвел итоги сезона-2023, признав полное преимущество Макса Ферстаппена и команды «Ред Булл».

Оценивая перспективы дальнейшего противостояния, Вассер отметил, что Ферстаппен и «Ред Булл» могут начать ошибаться, если соперники сократят отставание по скорости и начнут оказывать на них сильное давление.

«Ферстаппен провел потрясающий сезон. В двух-трех гонках на старте еще была борьба с Серхио Пересом, а потом Макс просто улетел на другую планету.

Очевидно, что в этом сезоне он почти не ошибался. Думаю, даже трудности в квалификации к Гран-при Саудовской Аравии были связаны с какими-то неполадками.

Макс всегда был на высоте, всегда очень чисто проводил старты, без контактов. Единственным исключением стал этап в Вегасе, но я думаю, что мы просто близко подобрались к нему. При этом я не хочу сказать, что нам удалось оказать на Макса давление, потому что это не так.

В Абу-Даби никакого давления на Ферстаппена не оказывалось. Хотя, возможно, в гонке в Абу-Даби он оказался под чуть большим давлением, чем в том же Зандворте под дождем.

Нет никаких сомнений в доминировании Ферстаппена в этом сезоне. Дело лишь в том, что как и любой другой, под сильным давлением Макс начнет чаще ошибаться.

В этом сезоне никто не смог оказать на него достаточно сильного давления, за исключением двух-трех последних гонок или за исключением Карлоса Сайнса на Гран-при Сингапура. Именно тут Макс начинает допускать ошибки, или команда «Ред Булл» начинает ошибаться с настройками. Но сейчас мы были слишком далеки от того, чтобы оказать на Макса давление такого рода», – рассказал Вассер.

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23 комментария
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Incendier Deafening
Единственное давление которое Макс сейчас ощущает это атмосферное. До давления от Фур еще далеко))).
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евгений рычков
Да какое давление, от кого? Ни вы ни мерс никакого давления не оказываете уже давно. Такие мощные автопроизводители, а проигрываете одному конструктору. На таком редбуле даже Магнусен стал бы чемпионом, настолько он быстрее. Это говорит о слабости ваших иженерных отделов.
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Alex Sin
Что бы победить Макса, нужно стать таким, каким был Макс в 2021 году. Максимальная концентрация, минимум не то что ошибок, а помарок, нужно брать всё своё и стараться зацепить чужое. Бороться за каждое очко. Наглость, напористость, умение не ломаться под давлением, уверенность в команде(к сожалению это не про Фуры). И вот тогда, вы заставите Макса действительно напрячься и задёргаться.
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Биомеханоид
Чёт сомневаюсь
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Birdman
Не помню чтобы в 21 году он сильно ошибался
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Фанат спорта01
единственное что помогало раньше фурам и мерсам против РБ это их огромный бюджет.
сейчас этих денег нет так что результатов тоже не будет.
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89085522189@mail.ru
Ответ евгений рычков
Да какое давление, от кого? Ни вы ни мерс никакого давления не оказываете уже давно. Такие мощные автопроизводители, а проигрываете одному конструктору. На таком редбуле даже Магнусен стал бы чемпионом, настолько он быстрее. Это говорит о слабости ваших иженерных отделов.
Гонщик это не только водитель. Если бы Макс перешел в Феррари, они построили бы точно такую же машину наверняка. У него есть батя, и они требовательные. Это дует команды и гонщика лидера. Если бы в рб пришел Магнусен, они не построили машину уровня этого ред Булла.
А если бы ред Булл не построил бы такой болид, Макс ушел бы в другую команду однозначно. В тот же мерседес или Феррари 10 лет он бы просто не ездил в середняке.
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Солнце13
Вот и подтверждение моего вчерашнего комментария.
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89085522189@mail.ru
Ответ Ми Ли
Но врезался в Хэмилтона постоянно
Это были не ошибки, просто у него было преимущество на тот момент и он намеренно не уступал. А вот льюис вынес его в великобритании реально, и это тоже была не ошибка, просто также не захотел уступать
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wfih2rnhq4
200/120?
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DonaldBrashear 2.0
ага, конечно, надейтесь. Под давлением Макс сильнее становится, сумасшедший отец с самого детства привил ему это ведь.
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89085522189@mail.ru
Да, проблема только в том, что Ферстаппен один из немногих, кто наоборот под давлением еще меньше ошибок допускает. С самой первой гонки за ред Булл, в Испании, когда была его первая победа, Кими сидел у него пол гонки в секунде за спиной, и тот ни одной ошибки не допустил.
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Project2000
походу пройдет ещё лет пять пока на Макса и РБ кто-то начнет оказывать серьезное давление...
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Алекс Клиторман
Ответ евгений рычков
Да какое давление, от кого? Ни вы ни мерс никакого давления не оказываете уже давно. Такие мощные автопроизводители, а проигрываете одному конструктору. На таком редбуле даже Магнусен стал бы чемпионом, настолько он быстрее. Это говорит о слабости ваших иженерных отделов.
Бездарь Магнусен стал бы чемпионом? Очень сильно сомневаюсь.
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alex8895
2021 год показал, что под давлением Ферстаппен минимум ошибок допустил. В отличии от более опытного "величайшего в мире".
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Ми Ли
Ответ Birdman
Не помню чтобы в 21 году он сильно ошибался
Но врезался в Хэмилтона постоянно
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Nothern Lord
Ответ Alex Sin
Что бы победить Макса, нужно стать таким, каким был Макс в 2021 году. Максимальная концентрация, минимум не то что ошибок, а помарок, нужно брать всё своё и стараться зацепить чужое. Бороться за каждое очко. Наглость, напористость, умение не ломаться под давлением, уверенность в команде(к сожалению это не про Фуры). И вот тогда, вы заставите Макса действительно напрячься и задёргаться.
Все это и еще равная машина.
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igoru
Ответ Alex Sin
Что бы победить Макса, нужно стать таким, каким был Макс в 2021 году. Максимальная концентрация, минимум не то что ошибок, а помарок, нужно брать всё своё и стараться зацепить чужое. Бороться за каждое очко. Наглость, напористость, умение не ломаться под давлением, уверенность в команде(к сожалению это не про Фуры). И вот тогда, вы заставите Макса действительно напрячься и задёргаться.
Нужно ещё быть топ симрэйсером мира.
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Alex Sin
Ответ Nothern Lord
Все это и еще равная машина.
Равные или лучше сказать сопоставимые по скорости. И это сомо собой, без этого ни как.
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