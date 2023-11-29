Фредерик Вассер: «Ферстаппен провел потрясающий сезон. Но под сильным давлением он начнет чаще ошибаться»

Ферстаппен может начать ошибаться под давлением – считает Вассер.

Руководитель « » подвел итоги сезона-2023, признав полное преимущество и команды « ».

Оценивая перспективы дальнейшего противостояния, Вассер отметил, что Ферстаппен и «Ред Булл» могут начать ошибаться, если соперники сократят отставание по скорости и начнут оказывать на них сильное давление.

«Ферстаппен провел потрясающий сезон. В двух-трех гонках на старте еще была борьба с Серхио Пересом, а потом Макс просто улетел на другую планету.

Очевидно, что в этом сезоне он почти не ошибался. Думаю, даже трудности в квалификации к Гран-при Саудовской Аравии были связаны с какими-то неполадками.

Макс всегда был на высоте, всегда очень чисто проводил старты, без контактов. Единственным исключением стал этап в Вегасе, но я думаю, что мы просто близко подобрались к нему. При этом я не хочу сказать, что нам удалось оказать на Макса давление, потому что это не так.

В Абу-Даби никакого давления на Ферстаппена не оказывалось. Хотя, возможно, в гонке в Абу-Даби он оказался под чуть большим давлением, чем в том же Зандворте под дождем.

Нет никаких сомнений в доминировании Ферстаппена в этом сезоне. Дело лишь в том, что как и любой другой, под сильным давлением Макс начнет чаще ошибаться.

В этом сезоне никто не смог оказать на него достаточно сильного давления, за исключением двух-трех последних гонок или за исключением Карлоса Сайнса на Гран-при Сингапура. Именно тут Макс начинает допускать ошибки, или команда «Ред Булл» начинает ошибаться с настройками. Но сейчас мы были слишком далеки от того, чтобы оказать на Макса давление такого рода», – рассказал .

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