В сезонах-2024/25 «Заубер» будет выступать в «Формуле-1» с оригинальным названием

Теги Заубер Ауди Формула-1 Альфа Ромео Авто

В сезоне-2024 «Заубер» будет использовать в «Ф-1» оригинальное название команды.

По окончании чемпионата 2023 года «Заубер» и «Альфа Ромео» прекратили многолетнее сотрудничество, в рамках которого, помимо прочего, команда выступала в «Ф-1» под маркой итальянского бренда.

С 2026 года «Заубер», контрольный пакет акций которого находится в процессе выкупа компанией «Ауди», снова сменит название и станет заводской командой.

При этом, по словам руководителя команды Алессандро Аллуни Брави, в ближайшие два года команда будет пользоваться своим оригинальным названием, а официальный приход «Ауди» состоится только в 2026 году.

«С «Ауди» мы заявимся в «Формулу-1» в 2026 году. Это важно с коммерческой точки зрения – нужно громко обставить приход «Ауди» в 2026 году (к новому техническому регламенту), а не размывать эффект.

Так что пока мы продолжим выступать в «Формуле-1» как «Заубер», опираясь на историческое наследие. Не забывайте, мы выступаем в «Ф-1» с 1993 года – так что да, в каком то смысле со следующего сезона нас ждет возвращение назад в будущее», – рассказал Брави.

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10 комментариев
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Ещё бы Тиррелл и Джордан вернуть,Минарди и Бенеттон.
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Ответ Jurijs isajevs
Вы не путайте контрольный пакет с общим пакетом акций.
Обратитесь к себе с тем же пожеланием. Audi выкупили 25% акций у Раусинга. Контрольный пакет предусматривает покупку 50%+1 акция.
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...С 2026 года «Заубер», контрольный пакет акций которого БЫЛ ВЫКУПЛЕН «Ауди», снова сменит название и станет заводской командой...
Как-то не совсем по-русски... В русском языке есть понятие времён и то, что относится к 2026 году является будущим и не прошедшим. Audi выкупает у Финна Раусинга команду частями по 25% за сезон и к 2026 году они получат 75% контрольного пакета акций.
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Ответ Akille Varzi
Обратитесь к себе с тем же пожеланием. Audi выкупили 25% акций у Раусинга. Контрольный пакет предусматривает покупку 50%+1 акция.
Я не о том. Вы пишете " 75% КОНТРОЛЬНОГО пакета акций". 75% от 51% = 38,25% ОБЩЕГО пакета акций. Написали бы просто " 75% акций, став обладателем контрольного пакета", и тогда бы всё отлично стыковалось. С уважением, Юрий.
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"Назад в будущее" это про приход Ауди, а когда говорите, что возвращаемся к истокам и берём название Заубер, то это "назад в прошлое"
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Когда Заубер пришел в ф1 в 1993 это была некая фарм команда Мерседеса, в 2000х это был БМВ, а сейчас будет ВАГ под маркой Ауди. И все это время они активно сотрудничали с Феррари, переодиски пребывая их "дружеской" командой.
Уважение герру Петеру - настоящий дипломат и любитель своего дела!
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Ответ Akille Varzi
...С 2026 года «Заубер», контрольный пакет акций которого БЫЛ ВЫКУПЛЕН «Ауди», снова сменит название и станет заводской командой... Как-то не совсем по-русски... В русском языке есть понятие времён и то, что относится к 2026 году является будущим и не прошедшим. Audi выкупает у Финна Раусинга команду частями по 25% за сезон и к 2026 году они получат 75% контрольного пакета акций.
Все правильно написано, контрольный пакет акций уже выкуплен, а приход будет в 2026м.
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Ответ Akille Varzi
...С 2026 года «Заубер», контрольный пакет акций которого БЫЛ ВЫКУПЛЕН «Ауди», снова сменит название и станет заводской командой... Как-то не совсем по-русски... В русском языке есть понятие времён и то, что относится к 2026 году является будущим и не прошедшим. Audi выкупает у Финна Раусинга команду частями по 25% за сезон и к 2026 году они получат 75% контрольного пакета акций.
Вы не путайте контрольный пакет с общим пакетом акций.
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Ответ Павел Швецов
Все правильно написано, контрольный пакет акций уже выкуплен, а приход будет в 2026м.
https://www.f1news.ru/news/f1-165762.html
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Ответ Jurijs isajevs
Я не о том. Вы пишете " 75% КОНТРОЛЬНОГО пакета акций". 75% от 51% = 38,25% ОБЩЕГО пакета акций. Написали бы просто " 75% акций, став обладателем контрольного пакета", и тогда бы всё отлично стыковалось. С уважением, Юрий.
С этим согласен....
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