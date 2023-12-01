В сезонах-2024/25 «Заубер» будет выступать в «Формуле-1» с оригинальным названием
В сезоне-2024 «Заубер» будет использовать в «Ф-1» оригинальное название команды.
По окончании чемпионата 2023 года «Заубер» и «Альфа Ромео» прекратили многолетнее сотрудничество, в рамках которого, помимо прочего, команда выступала в «Ф-1» под маркой итальянского бренда.
С 2026 года «Заубер», контрольный пакет акций которого находится в процессе выкупа компанией «Ауди», снова сменит название и станет заводской командой.
При этом, по словам руководителя команды Алессандро Аллуни Брави, в ближайшие два года команда будет пользоваться своим оригинальным названием, а официальный приход «Ауди» состоится только в 2026 году.
«С «Ауди» мы заявимся в «Формулу-1» в 2026 году. Это важно с коммерческой точки зрения – нужно громко обставить приход «Ауди» в 2026 году (к новому техническому регламенту), а не размывать эффект.
Так что пока мы продолжим выступать в «Формуле-1» как «Заубер», опираясь на историческое наследие. Не забывайте, мы выступаем в «Ф-1» с 1993 года – так что да, в каком то смысле со следующего сезона нас ждет возвращение назад в будущее», – рассказал Брави.
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Как-то не совсем по-русски... В русском языке есть понятие времён и то, что относится к 2026 году является будущим и не прошедшим. Audi выкупает у Финна Раусинга команду частями по 25% за сезон и к 2026 году они получат 75% контрольного пакета акций.
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