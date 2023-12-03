Экипаж Мазепина финишировал 2-м во второй гонке Азиатской серии «Ле-Ман» сезона-2023/2024 и лидирует в чемпионате

Экипаж Никиты Мазепина занял 2-е место во второй гонке Азиатской серии «Ле-Ман»-2023/2024.

Бывший пилот «Формулы-1» выступает вместе с и Ахмадом Аль-Харти за команду «99 Рейсинг» в высшем классе серии – LMP2.

На финише гонки экипаж Мазепина проиграл лидерам (экипажу команды «Краудстрайк Рейсинг») чуть меньше 9 секунд. При этом данный результат позволил россиянину и его коллегам сохранить лидерство в общем зачете. Заезд также проходил в Малайзии на трассе «Сепанг».

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