MotoGP. Марк Маркес дебютировал за рулем «Дукати» после 11 лет с «Хондой» и стал 4-м на тестах в Валенсии

Марк Маркес впервые выехал на трассу MotoGP на байке «Дукати».

30-летний испанец покинул «Хонду» и начал работать на тестах в Валенсии в составе команды «Грезини», где его напарником стал брат Алекс Маркес.

Марк выступал за «Хонду» с момента прихода в MotoGP в 2013 году и выиграл шесть из своих первых семи сезонов в премьер-классе. В 2020-м Маркес получил тяжелую травму, после чего перенес ряд операций. Сезон-2023 гонщик завершил 14-м.

Выступавший за « » проводит заезды за «ЛЧР Хонду», перешел из «ЛЧР Хонды» в заводскую «Ямаху», – из «Ямахи» в «Прамак», Лука Марини – из «ВР46» в заводскую «Хонду» на место , Фабио ди Джанантонио – из «Грезини» в «ВР46». Чемпион Moto2 Педро Акоста занял место Пола Эспаргаро, покинувшего «Гасгас» и MotoGP.

Обновление: Марк показал четвертое время по итогам дня, уступив 0,171 секунды Маверику Виньялесу из «Априлии» (1.29,253). Брэд Биндер («КТМ») стал вторым (+0,028), Марко Беццекки («ВР46») – третьим (+0,093), лучший из пилотов «Хонды» Марини – десятым (+0,703).

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Фото: соцсети MotoGP; Autosport