MotoGP. Марк Маркес дебютировал за рулем «Дукати» после 11 лет с «Хондой» и стал 4-м на тестах в Валенсии

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Марк Маркес впервые выехал на трассу MotoGP на байке «Дукати».

30-летний испанец покинул «Хонду» и начал работать на тестах в Валенсии в составе команды «Грезини», где его напарником стал брат Алекс Маркес.

Марк выступал за «Хонду» с момента прихода в MotoGP в 2013 году и выиграл шесть из своих первых семи сезонов в премьер-классе. В 2020-м Маркес получил тяжелую травму, после чего перенес ряд операций. Сезон-2023 гонщик завершил 14-м.

Выступавший за «Прамак» Жоан Зарко проводит заезды за «ЛЧР Хонду», Алекс Ринс перешел из «ЛЧР Хонды» в заводскую «Ямаху», Франко Морбиделли – из «Ямахи» в «Прамак», Лука Марини – из «ВР46» в заводскую «Хонду» на место Марка Маркеса, Фабио ди Джанантонио – из «Грезини» в «ВР46». Чемпион Moto2 Педро Акоста занял место Пола Эспаргаро, покинувшего «Гасгас» и MotoGP.

Обновление: Марк показал четвертое время по итогам дня, уступив 0,171 секунды Маверику Виньялесу из «Априлии» (1.29,253). Брэд Биндер («КТМ») стал вторым (+0,028), Марко Беццекки («ВР46») – третьим (+0,093), лучший из пилотов «Хонды» Марини – десятым (+0,703).

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Фото: соцсети MotoGP; Autosport

11 комментариев

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Alex
Лучшие кадры - это когда его показали в боксах после первого выезда. "Look at his face!" - повторяли комментаторы.
На лице Марка снова была радостная улыбка)
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Гарик из Питера
Ответ Luca di Montezemolo
Да какая из баньяя прима, чудом выиграл у Мартина, чудом у кварты на ведроямахе, там КТМ с ресурсами РБ готовит революцию с карбоновым шасси, чего сами дукати не смогли и Маркес лучше для них на дукати, чем на КТМ если те будут не сильно отставать.
Чудом два раза чемпионат выиграл? круто чё,везунчик)
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Ascari
Ответ alex196
Интересно, будет ли это шагом к переходу в заводскую Дукати?..
Если поедет сразу быстро и надёжно, вполне может заменить Бастианини
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Гарик из Питера
Ответ Ascari
Если поедет сразу быстро и надёжно, вполне может заменить Бастианини
А зачем он им,у завода явно есть прима в лице Пекко,Марк если придет явно утащит на себя одеяло,все таки цель команды не запереть всех пауков в одной банке,Бестия провалился в этом году,но все же гонку выиграл,да и пол сезона был травмирован,надо посмотреть что дальше будет,когда он будет в форме.Это 10 лет назад когда у Дукати дела были не очень звали Росси,Хейдена и тд,в надежде что хоть кто то выстрелит(хотя бы имя для рекламы) но не прокатило,а щас другая ситуация на Дукати поедет любой.Мне кажется Маркесы будут в своем муравейнике с комфортом на долгое время)
Ну хотя всякое может быть)
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Алексей Ко
Ответ alex196
Интересно, будет ли это шагом к переходу в заводскую Дукати?..
Вроде читал что по условиям досрочного ухода было можно перейти только в саттелит, а так в 2025 может пойти и в КТМ если что, вроде ему и Грезини предлагали контракт но сразу на 2 сезона, а он отказался
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Гарик из Питера
Ответ Luca di Montezemolo
Не надо перекручивать, Мартин был быстрее в каждой гонке после барсы, кроме Малайзии где баньяя выставил давление ниже и получил предупреждение, и Катара где была мутная ситуация с покрышкой, а с квартой он сливал под 80 очков, но то ведро приезжало позади толпы дукатистов, Ямаха лажанула с давлением в Тайланде вроде и кварта вообще очков не набрал по-моему или 1-2, потом был краш кварты с Маркесом, так что на более быстром байке он еле еле выиграл у кварты, с которым вообще не должен был бороться, про Мартина написал уже, слил 67 очков преимущества и проиграл бы чемпионат, и тут случился Катар, прима это топ гонщик типа Маркеса, Стоунера, Лоренсо или Росси в их лучшие годы по моему скромному мнению, а не баньяя, ещё увидим что с этой примой Маркес сделает на прошлогоднем байке, чтобы не было вопросов, и кстати эта прима ещё недавно от любого давления падала.
Мартин был быстрее в каждой гонке после Барселоны,Ок Мартин быстрый парень,но спроста ли именно после Барселоны? и ничего ли такого небыло с Пекко?) ситуация с покрышкой Мартина могла случиться у кого угодно,сначала ситуация с покрышками,потом с покрышкой,потом с Маркесом,по сути он психанул и проиграл чемп,баньяя же душнил,но додушнил,и конкурентов кроме того самого Мартина у Пекко небыло,так что переиграл,а мартиновские зашибоны это не его проблемма,а по прошлому году,таки та Ямаха с квартой не была таким дном,если он вровень с априлией алешевской и Пекко вровень был,он же не тошнил в середине пелетона под квартой,никто не говорит что Пекко лучший гонщик в истории,но в этом сезоне он Мартина переиграл по делу,Мартин быстрее в конце был но психологически он пока неустойчивый,в следующем сезоне все может и изменится,но щас вообще нет смысла делать ставку на кого то кроме Баньяя у завода
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