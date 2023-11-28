Стартовали тесты «Ф-1» в Абу-Даби, Шварцман выступает за «Феррари»

В Абу-Даби стартовали однодневные тесты «Формулы-1» по окончании сезона-2023.

Каждая из команд выставила по две машины. Одна из них проводит тесты «Пирелли» (в них могут принимать участие основные гонщики), другая – тесты молодых пилотов (для спортсменов, которые провели менее двух Гран-при).

За «Феррари» выступает Роберт Шварцман, который в прошедшую пятницу принял участие в практике перед Гран-при Абу-Даби.

Состав команд «Формулы-1» на тесты в Абу-Даби (тесты «Пирелли», тесты молодых пилотов)

« »: , Джейк Деннис

«Мерседес»: Джордж Расселл, Фредерик Вести

«Феррари»: / , Роберт Шварцман

«Макларен»: Оскар Пиастри, Пато О’Уорд

«Астон Мартин»: Фернандо Алонсо / Ланс Стролл, Фелипе Другович

«Альпин»: Эстебан Окон, Джек Дуэн

«Уильямс»: Алекс Албон / Логан Сарджент, Франко Колапинто / Зак О’Салливан

«Альфа Таури»: Даниэль Риккардо / Юки Цунода, Аюму Иваса

«Альфа Ромео»: Чжоу Гуаньюй, Тео Пуршер

«Хаас»: Пьетро Фиттипальди / Оливер Бермэн

Вся «Формула-1» 2023-го: шок «Астон Мартин» на старте, возрождение «Макларена», поулы «Феррари», страдания «Мерседеса»