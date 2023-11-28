Стартовали тесты «Ф-1» в Абу-Даби, Шварцман выступает за «Феррари»
В Абу-Даби стартовали однодневные тесты «Формулы-1» по окончании сезона-2023.
Каждая из команд выставила по две машины. Одна из них проводит тесты «Пирелли» (в них могут принимать участие основные гонщики), другая – тесты молодых пилотов (для спортсменов, которые провели менее двух Гран-при).
За «Феррари» выступает Роберт Шварцман, который в прошедшую пятницу принял участие в практике перед Гран-при Абу-Даби.
Состав команд «Формулы-1» на тесты в Абу-Даби (тесты «Пирелли», тесты молодых пилотов)
«Ред Булл»: Серхио Перес, Джейк Деннис
«Мерседес»: Джордж Расселл, Фредерик Вести
«Феррари»: Карлос Сайнс / Шарль Леклер, Роберт Шварцман
«Макларен»: Оскар Пиастри, Пато О’Уорд
«Астон Мартин»: Фернандо Алонсо / Ланс Стролл, Фелипе Другович
«Альпин»: Эстебан Окон, Джек Дуэн
«Уильямс»: Алекс Албон / Логан Сарджент, Франко Колапинто / Зак О’Салливан
«Альфа Таури»: Даниэль Риккардо / Юки Цунода, Аюму Иваса
«Альфа Ромео»: Чжоу Гуаньюй, Тео Пуршер
«Хаас»: Пьетро Фиттипальди / Оливер Бермэн
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