Макс Ферстаппен хотел бы выступить в гонке «24 часа Ле-Мана» вместе с Алонсо: «Я уже обсуждал это с Фернандо»

Ферстаппен хотел бы выступить в Ле-Мане вместе с Алонсо.

Пилот «Ред Булл» высказал свое мнение о других гоночных сериях и признал, что в будущем хотел бы попробовать свои силы в гонке «24 часа Ле-Мана». Говоря о возможных напарниках, Ферстаппен в первую очередь выделил Фернандо Алонсо.

Алонсо успел дважды выиграть гонку «24 часа Ле-Мана» в составе «Тойоты», когда не выступал в «Формуле-1».

«Мне нравится смотреть « », гонку «Инди-500». Я с большим уважением отношусь к тому, что делают эти пилоты, но не думаю, что буду участвовать сам.

Я бы с удовольствием попробовал себя за рулем байка MotoGP. Мне нравятся гонки класса SuperGT. В прошлом году я опробовал эту технику, было здорово. Нравятся болиды японской «Супер-Формулы». Не считая «Формулы-1», там самые быстрые болиды, и выглядят они здорово.

А вот в «Ле-Мане» мне бы определенно хотелось выступить. Я уже бывал там, когда в Ле-Мане выступал мой отец. Так что да, это было бы действительно здорово. Атмосфера на гонках на выносливость всегда особенная – так много людей, необходимость гоняться ночью, увидеть рассвет…это действительно круто.

Я уже обсуждал это с . И он сказал, что если еще решит поехать в Ле-Мане, то вместе со мной. А я сказал, что это было бы действительно здорово.

Единственный момент – в гонках в Ле-Мане нет такого понятия, как минимальный вес гонщика. А я как гонщик довольно тяжелый, так что мне нужно будет найти в экипаж легких напарников, чтобы компенсировать свой вес. Фернандо весит очень мало, он отлично подойдет. Но нам нужно будет найти еще одного пилота, я над этим подумаю», – рассказал .

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