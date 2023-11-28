Хорнер о сотрудничестве «Альфа Таури» с «Ред Булл»: «До «розового «Мерседеса» нам далеко»

Хорнер вспомнил о «розовом «Мерседесе», отвечая на вопрос об «Альфа Таури».

В следующем году сестринская команда «Ред Булл» сменит название и ливрею. Как сообщил советник «Ред Булл» , сотрудничество между «Альфа Таури» и топ-коллективом станет куда более плотным.

«Конструкции «сделай сам» – неверный путь», – сказал Марко.

Руководитель «Ред Булл» привел в пример болид « » (ныне «Астон Мартин») 2020 года, который окрестили «розовым «Мерседесом»:

«До «розового « » нам очень далеко.

Есть ряд компонентов, которые разрешено передавать, и они четко обозначены в регламенте. Их команда и получит.

Если посмотреть на [актуальные] машины, есть фундаментальные различия между [«Альфа Таури»] и « ». Пожалуй, есть другие болиды, которые куда ближе по концепции, чем «Альфа Таури». Только посмотрите на «Астон Мартин» или даже «Макларен». Если взглянуть на «Макларен», то видно, что концепция очень близка к нашей.

Разумеется, есть компоненты, которые разрешено передавать, как это происходит с «Феррари» и «Мерседесом», которые снабжают две команды коробками передач, подвесками, инструментами для симуляций, аэротрубой. Отношения между компаниями такие же.

Все зависит от того, как эти инструменты использовать. Видно, что во второй части сезона «Макларен» использовал инструменты в некоторых аспектах лучше, чем его поставщик».

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