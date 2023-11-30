Дэвид Култхард об Алонсо: «Такой уровень в 42 года – это очень необычно»

Култхард похвалил Алонсо за выдающиеся выступления в 42 года.

Бывший пилот «Формулы-1» также рассказал, как убедительные гонки Фернандо Алонсо повлияли на оценку его напарника по «Астон Мартин» .

«Стоит отметить прекрасный сюрприз от «Астон Мартин». Под началом Лоренса Стролла в команду были вложены серьезные суммы. Коллектив переехал на новую базу, а это всегда непросто сделать по ходу сезона.

Фернандо – блестяще, глоток свежего воздуха. Из-за его выступлений Ланс в каком-то смысле оказался в центре внимания. На мой взгляд, [Стролл] блестяще выступил в , когда еще восстанавливался от переломов стоп и запястий, а в дальнейшем достойно себя проявлял.

Но необходимо признать, что уровень успехов разный. Хотя [Стролл], на мой взгляд, относительно сильно завершил сезон, он не добился таких успехов, как Фернандо.

Очень необычно наблюдать, как гонщик возраста [Алонсо] выступает на таком уровне. И команда, безусловно, сделала шаг вперед», – сказал Култхард в подкасте Formula for Success.

Алонсо занял 4-е место в чемпионате, набрав равное количество очков с Леклером. Это лучший результат Фернандо с 2013 года

Фернандо Алонсо о сезоне «Астон Мартин»: «Внезапно мы оказались в борьбе с «Мерседесом» и «Феррари» – команда была к этому не готова»