Дэвид Култхард об Алонсо: «Такой уровень в 42 года – это очень необычно»

Теги Гран-при Бахрейна Фернандо Алонсо Дэвид Култхард Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Лоренс Стролл Авто

Култхард похвалил Алонсо за выдающиеся выступления в 42 года.

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард также рассказал, как убедительные гонки Фернандо Алонсо повлияли на оценку его напарника по «Астон Мартин» Ланса Стролла.

«Стоит отметить прекрасный сюрприз от «Астон Мартин». Под началом Лоренса Стролла в команду были вложены серьезные суммы. Коллектив переехал на новую базу, а это всегда непросто сделать по ходу сезона.

Фернандо – блестяще, глоток свежего воздуха. Из-за его выступлений Ланс в каком-то смысле оказался в центре внимания. На мой взгляд, [Стролл] блестяще выступил в Бахрейне, когда еще восстанавливался от переломов стоп и запястий, а в дальнейшем достойно себя проявлял.

Но необходимо признать, что уровень успехов разный. Хотя [Стролл], на мой взгляд, относительно сильно завершил сезон, он не добился таких успехов, как Фернандо.

Очень необычно наблюдать, как гонщик возраста [Алонсо] выступает на таком уровне. И команда, безусловно, сделала шаг вперед», – сказал Култхард в подкасте Formula for Success.

Алонсо занял 4-е место в чемпионате, набрав равное количество очков с Леклером. Это лучший результат Фернандо с 2013 года

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4 комментария
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Да при чем тут возраст? Дело в характере. Можно быть способным сыном миллиардера и даже иметь целую команду под себя, но не быть гонщиком от природы. Можно удачно попасть в хорошую команду на скромном таланте и клепать титулы, но все равно не быть гонщиком от природы. Можно быть быстрым но бесхарактерным пилотом красной команды, можно быть вторым пилотом чемпионской команды - и оставаться при этом беспомощным мальчиком для битья. К сожалению или к счастью, но Алонсо в том году показал, чего стоят другие пилоты. Потому что сам Алонсо продемонстрировал гоночный характер. Характер гонщика. И плевать на его репутацию. Репутацию создает не ее носитель, а его окружение.
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Мало кто в его возрасте так гонял с молодыми.
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Ответ Тёма Тёма
Мало кто в его возрасте так гонял с молодыми.
мм никто
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