Президент ФИА о пересмотре сезона-2021: «Германии не отдали победу на ЧМ-1966. Бедняга Маси прошел через ад, я верну его, если будет нужен»
Президент ФИА сообщил, что готов вернуть Маси в «Формулу-1».
Мохаммед бен Сулайем вступился за бывшего гоночного директора «Ф-1» Майкла Маси, который покинул свой пост после ошибки на скандальном Гран-при Абу-Даби-2021. Тогда пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл свое первое чемпионство в борьбе с Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса».
Президент Федерации также объяснил, что не считает хорошей идеей изменение результатов постфактум, сославшись на финал чемпионата мира по футболу 1966 года, когда Англия выиграла у Германии, забив сомнительный гол в дополнительное время.
«Я всегда извиняюсь, но я не могу извиниться за то, что сделано до моего срока. Ладно, я извинюсь [перед Хэмилтоном], но верну Майкла Маси. Как думаете, это правильно?
Беднягу атаковали и оскорбляли. Майкл Маси прошел через ад. Через ад! И если я увижу, что ФИА он нужен, что Майкл Маси – подходящий человек, я его верну.
Меня даже угрожали убить, потому что у меня была возможность изменить [результат]. Но я им сказал: «Извините, чемпионат мира 1966 года, Англия против Германии – это было правильно? Результат поменяли? Нет. Отдали [победу] Германии? Найн», – сказал бен Сулайем.
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Я в 19 году встретил Нико на улице в Сен-Тропе, обычно не подхожу к знаменитостям, когда вижу их, а тут, в неформальной обстановке, понимал, что такого шанса больше не будет, поэтому подошел для фото и перебросился с ним парой фраз, сказал ему, что жду его в Феррари, может хотя бы Нико получится там побороться с Льюисом, он посмеялся и сказал, что «возможно, все может быть», надо было видеть лицо его жены в эту секунду)
Ничего общего с нейтральностью боление "против" не имеет.
Как именно это относится к факту, который решил исход титула?
Ты намекаешь на т.н. "гейменеджмент", что присущь хоккейным судьям?
Типа, мы напрощали Люису его нарушения, и пора, в решающий момент нам тоже нарушить Правила и отдать титул по справедливости Ферзю?
Так тебя понимать?
Кстати, это не только про фанатов Люси справедливо. Недавно видел как какой то горячий мексиканский фанат на ГП Мексики жестко махался с каким то спокойно сидящим фанатом фур (после того, как чеко бесславно ликвидировался на домашнем ГП). Все жесткое фанатье это жестко, и такое нужно пресекать всегда, а не поощрять.
И все профукал.
И проиграл чемпионат по факту.
В пелетоне, который должен был финишировать за пейскаром, он стоял сильно позади.