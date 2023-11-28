Президент ФИА о пересмотре сезона-2021: «Германии не отдали победу на ЧМ-1966. Бедняга Маси прошел через ад, я верну его, если будет нужен»

Теги ФИА Льюис Хэмилтон Ред Булл Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Майкл Маси контент Мохаммед бен Сулайем Авто

Президент ФИА сообщил, что готов вернуть Маси в «Формулу-1».

Мохаммед бен Сулайем вступился за бывшего гоночного директора «Ф-1» Майкла Маси, который покинул свой пост после ошибки на скандальном Гран-при Абу-Даби-2021. Тогда пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл свое первое чемпионство в борьбе с Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса».

Президент Федерации также объяснил, что не считает хорошей идеей изменение результатов постфактум, сославшись на финал чемпионата мира по футболу 1966 года, когда Англия выиграла у Германии, забив сомнительный гол в дополнительное время.

«Я всегда извиняюсь, но я не могу извиниться за то, что сделано до моего срока. Ладно, я извинюсь [перед Хэмилтоном], но верну Майкла Маси. Как думаете, это правильно?

Беднягу атаковали и оскорбляли. Майкл Маси прошел через ад. Через ад! И если я увижу, что ФИА он нужен, что Майкл Маси – подходящий человек, я его верну.

Меня даже угрожали убить, потому что у меня была возможность изменить [результат]. Но я им сказал: «Извините, чемпионат мира 1966 года, Англия против Германии – это было правильно? Результат поменяли? Нет. Отдали [победу] Германии? Найн», – сказал бен Сулайем.

Пьер Гасли: «Незасчитанный гол «Ливерпуля» навел на мысли о Гран-при Абу-Даби-2021. Судьи тоже ошибаются, это спорт»

Тимо Глок: «Если Масса выиграет титул-2008, можем увидеть суд Хэмилтона против Ферстаппена по поводу сезона-2021»

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hartley
У Маси было 3 варианта концовки без нарушения регламента. Если он не хотел закончить гонку под СК (что разумно), он мог вывесить красный флаг (представьте этот огненный рестарт и последние круги в равных условиях), или не возвращать в круг никого (буфер из трех круговых в какой то мере уравнял бы шансы и борьба велась бы до последнего поворота). Он же выбрал вариант вне правил, и не вполне удачный в спортивном смысле. Но что есть то есть, пересматривать результат никто не будет, да и Хэмильтон вряд ли бы захотел.
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Марат Кагин
Ответ Art Tec
То, что не поменяли результат Германии с Англией - это пятно позора, которое уж никак не должно быть оправданием. Если сделали ошибку, ее нужно исправлять, а не приводить в пример другие ошибки. Нашел отмазку, называется. У Хэма точно нужно отнять чемпионство, Удачи Филипе в его деле.
отмена результатов гран при не изменит чемпиона
+18
-5
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
евгений рычков
Сулайем официально признал, что Масси ошибся и нарушил регламент. Что в принципе было понятно, сразу после окончания гран-при. И Хэмилтон и Ферстаппен заслужили быть чемпионами, поэтому отнять титул у Ферстаппена было бы тоже неправильно, так как он не виноват в косяке Масси. Чтобы не поднимать шумиху, Мерседес не стал подавать в международный арбитраж, чтобы в Ф1 разобрались сами. Мерседесу надо отдать должное, что не стали выносить сор из избы, так как вообще непонятно как бы все обернулось, если бы дело разбирал CAS. И к чему бы это привело в дальнейшем, так как на Западе прецедентное право. Масса сейчас зря затеял все это. Так как принятие решения в его пользу приведет к полному хаосу в спорте, и не только в Формуле 1.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Sin
Все кто стенает по поводу Абу-Даби 2021, забывают, что Льюис проиграл чемпионат задолго до Эмиратов. Провальное выступление в Монако(дажеБоттас был быстрее), позорный(по другому не скажешь) слив победы(при сошедшем Максе) в Баку, вторая гонка в Австрии и повреждённое днища и как результат 4 место при том, что дажеБоттас финишировал на 2 месте. Венгрия это феноминальный слив победы командой Мерседес, при том, что Боттас вынес Макса. Бельгия, проиграл квалу Расселу на вилках и как итог -1,5 очка. Италия, на быстрейшей машине слил спринт потерял 3 очка. Как итог стартовал 5 (а должен был спокойно уезжать в закат). Турция, на быстрейшей машине, не смог пробиться с 11 места, так как в практиках было сухо а в гонке пошёл дождь и Льюис не смог реализовать преимущество в скорости(дажеботтас легко и не принуждённо завершил заезд впереди сверх мотивированного Макса). Ну и в свою очередь Макс слил Бахрейн, в Португалии мог зацепится если не за победу то за 2 место. Не смог воспользоваться подарком от Льюиса в Италии(команда подвела с пит-стопом и ему пришлось идти до конца вплоть до столкновения). Итог, подсчитайте сколько Льюис слил очков которых ему не хватило до чемпионства.
+17
-13
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Sin
Ответ Коля Постнов
Для меня, как фаната ЛХ, финал был хорошим, в последней гонке он был быстрее, но все изменилось за 1 круг, за это мы Формулу-1 и любим. Да, Льюис не выиграл, но Формула-1 точно в этот вечер победила. Мы получили красивую концовку великолепного сезона, которую не видели с 2008 года(все-таки в 2012 Алонсо боролся до последней гонки на полуведре и вторую часть сезона просто пытался терять меньше очков относительно Феттеля, там впечатлял именно Фернандо, а не борьба между гонщиками).
Финал был безумный. Даже 2008 рядом не стоял. Предыстория противостояния. 7 лет беспросветного доминирования одной команды. Оды про величие и скилл. И вот наконец появляются те, кто бросил им вызов. Первую половину сезона быстрее РБ и кажется, что всё Льюис и мерс проиграли. Но не тут то было. В сильвере они прибавили и уже РБ оказался в роли догоняющих. Скандалы, нервы, столкновения, гонка обновлений. И равенство перед последней гонкой чемпионата. Всё складывается в пользу Льюиса и тут авария, пейскар и безумный финальный круг. Это был лучший чамп, что я видел за 28 лет.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Paninaro
Прошел через ад? Заслуженно. Ибо нефиг пренебрегать правилами и вытаскивать уверенно слившегося в это гоне тапка.
+11
-8
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Коля Постнов
Ответ Hartley
У Маси было 3 варианта концовки без нарушения регламента. Если он не хотел закончить гонку под СК (что разумно), он мог вывесить красный флаг (представьте этот огненный рестарт и последние круги в равных условиях), или не возвращать в круг никого (буфер из трех круговых в какой то мере уравнял бы шансы и борьба велась бы до последнего поворота). Он же выбрал вариант вне правил, и не вполне удачный в спортивном смысле. Но что есть то есть, пересматривать результат никто не будет, да и Хэмильтон вряд ли бы захотел.
Для меня, как фаната ЛХ, финал был хорошим, в последней гонке он был быстрее, но все изменилось за 1 круг, за это мы Формулу-1 и любим. Да, Льюис не выиграл, но Формула-1 точно в этот вечер победила. Мы получили красивую концовку великолепного сезона, которую не видели с 2008 года(все-таки в 2012 Алонсо боролся до последней гонки на полуведре и вторую часть сезона просто пытался терять меньше очков относительно Феттеля, там впечатлял именно Фернандо, а не борьба между гонщиками).
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Serge Vendino
Разве доказано, что в 1966 году была ошибка Тофика? А по 2021 очевидно, что Маси не соблюдал правила регламента, потому что не хотел закончить под машиной безопасности. Развязка благодаря этому была шикарная, но как можно отрицать, что рейс-директор не по правилам действовал?
+14
-11
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Timur_Yulaev
Но у Хэмилтона больше хэйтеров чем у сборной Германии.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Коля Постнов
Ответ Alex Sin
Финал был безумный. Даже 2008 рядом не стоял. Предыстория противостояния. 7 лет беспросветного доминирования одной команды. Оды про величие и скилл. И вот наконец появляются те, кто бросил им вызов. Первую половину сезона быстрее РБ и кажется, что всё Льюис и мерс проиграли. Но не тут то было. В сильвере они прибавили и уже РБ оказался в роли догоняющих. Скандалы, нервы, столкновения, гонка обновлений. И равенство перед последней гонкой чемпионата. Всё складывается в пользу Льюиса и тут авария, пейскар и безумный финальный круг. Это был лучший чамп, что я видел за 28 лет.
Мерседесу бросали вызов и Феррари несколько лет, но у них не было такого гонщика как Макс, способного лезть под кожу, так что лет доминирования могло быть меньше) да еще и Росберг ушел, поэтому не знаю за что тут можно Хэмилтона винить, он в эти года правда летел, почти не допуская ошибок, Боттас был слишком уныл
Я в 19 году встретил Нико на улице в Сен-Тропе, обычно не подхожу к знаменитостям, когда вижу их, а тут, в неформальной обстановке, понимал, что такого шанса больше не будет, поэтому подошел для фото и перебросился с ним парой фраз, сказал ему, что жду его в Феррари, может хотя бы Нико получится там побороться с Льюисом, он посмеялся и сказал, что «возможно, все может быть», надо было видеть лицо его жены в эту секунду)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Башмак Нирванов
Ответ Alex Sin
Именно нейтральный, Макса я поддерживал в 2021 лишь в противовес вашей неадекватной шайке. А так я спокойно отношусь к Максу и хочу увидеть как пилоты макларена или Фур дадут ему бой.
Ты - хейтер Люиса.
Ничего общего с нейтральностью боление "против" не имеет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
feanor.84
Ответ евгений рычков
Сулайем официально признал, что Масси ошибся и нарушил регламент. Что в принципе было понятно, сразу после окончания гран-при. И Хэмилтон и Ферстаппен заслужили быть чемпионами, поэтому отнять титул у Ферстаппена было бы тоже неправильно, так как он не виноват в косяке Масси. Чтобы не поднимать шумиху, Мерседес не стал подавать в международный арбитраж, чтобы в Ф1 разобрались сами. Мерседесу надо отдать должное, что не стали выносить сор из избы, так как вообще непонятно как бы все обернулось, если бы дело разбирал CAS. И к чему бы это привело в дальнейшем, так как на Западе прецедентное право. Масса сейчас зря затеял все это. Так как принятие решения в его пользу приведет к полному хаосу в спорте, и не только в Формуле 1.
только хотел написать, что если бы постфактум поменяли итог 21-го, тогда должны отдавать титул Массе
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Luca di Montezemolo
Ответ mrMassi
Опять таки, все мы люди, люди злятся, но одно дело сказать что судья - тудак и успокоиться(я тоже раньше любил на стадионе поорать что у судьи муж, каюсь, был молодым и горячим тудаком), а другое дело это идти в твиттер/инсту/имя_соцсети и слать оскорбления, караулить кого-то у дома, слать письма с оскорблениями, вовлекать семью в эту всю грязь. Это разве уровни злобы. И эти уровни злобы абсолютно неприемлемы. Кстати, это не только про фанатов Люси справедливо. Недавно видел как какой то горячий мексиканский фанат на ГП Мексики жестко махался с каким то спокойно сидящим фанатом фур (после того, как чеко бесславно ликвидировался на домашнем ГП). Все жесткое фанатье это жестко, и такое нужно пресекать всегда, а не поощрять.
И не надо тут этот упырь украл у Хэма 10 млн бонусов , и рекордный титул, и у тех кто поставил на победу Хэма бабки, может кто расстроился и умер, а ему упырю кто то написал что то, ах какой жестокий мир, сколько негатива в нем, ну ошибся всего лишь, ну вот забыл правила из РБ и подсказали, почему то кстати подписал договор о неразглашении, это ведь ошибка была, зачем договор тогда ? Ой ладно к чёму и зачем все это, они могут делать что хотят, лично для меня эти покатушки больше не имеют значения, так что убийство было, ф1 была убита лично для меня и не только меня, знаю людей которые с 92 смотрели и больше не смотрят, так что могут возвращать это существо, хотя читербуллу он уже и не нужен.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Luca di Montezemolo
Ответ mrMassi
Я думаю любой человек под таким беспрецедентным давлением может ошибиться. Никто не заслуживает угроз, пожеланий смерти, обвинения во всех смертных грехах, все мы ошибаемся, его ошибка никому жизни не стоила.
Это не ошибка, ему сказали из РБ что сделать, он всё точно и сделал, ещё маршалы были на трассе а уже сектор объявили безопасным, далее он позволяет лишь нескольким машинам вернуться в круг, и убирает пейскар хотя правила это не позволяют, оно десятки раз проводило эту процедуру и не забыло вдруг как ее проводить, есть четкий регламент и правила на тот счёт и до и после этого момента не было никаких проблем с этим, так что не надо, это не ошибка, а манипуляции фиа, они были весь сезон, нам нужен новый чемпион из каждого утюга, дисквалы за 0.2 мм поломки, красные флаги когда не надо, срочно ввели тесты на гибкость, всю тачку мерсов бегали проверять по крикам РБ и много чего ещё.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Башмак Нирванов
Ответ Alex Sin
А как он профукал эти очки, ты не в курсе?. Льюис выбил Макса в Сильверстоуне а сам выиграл -25, Венгрия Макса выбил Боттас)итог Макс 9 Льюис 2. А начиная с Бразилии, мерс выкатил ракету, где шансов у Макса просто не было. Так что, не надо было Льюису лажать в Монако, Баку, Австрии, Италии, Бельгии, Турции. Это прям не Льюис а мистер слив какой то. З.Ы. Ещё раз, ты просто фанат и не видишь того, что видит Любой другой нейтральный болельщик.
Меня всегда очень веселит такая аргументация. Т.е. вдруг, мы начинаем разбирать совершенно другие моменты и даже другие гонки. Может и сезон другой вспомним?
Как именно это относится к факту, который решил исход титула?
Ты намекаешь на т.н. "гейменеджмент", что присущь хоккейным судьям?
Типа, мы напрощали Люису его нарушения, и пора, в решающий момент нам тоже нарушить Правила и отдать титул по справедливости Ферзю?
Так тебя понимать?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Sin
Ответ Башмак Нирванов
А теперь, после этого спича, посмотрим, сколько очков преимущества имел Ферс перед Сильверстоуном?! И все профукал. И проиграл чемпионат по факту. В пелетоне, который должен был финишировать за пейскаром, он стоял сильно позади.
А как он профукал эти очки, ты не в курсе?. Льюис выбил Макса в Сильверстоуне а сам выиграл -25, Венгрия Макса выбил Боттас)итог Макс 9 Льюис 2. А начиная с Бразилии, мерс выкатил ракету, где шансов у Макса просто не было. Так что, не надо было Льюису лажать в Монако, Баку, Австрии, Италии, Бельгии, Турции. Это прям не Льюис а мистер слив какой то. З.Ы. Ещё раз, ты просто фанат и не видишь того, что видит Любой другой нейтральный болельщик.
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Serge Vendino
Ответ Тим Тим
какие правила? которые после этого инцидента изменили?
Дал только части круговых вернуться в круг с лидером
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
asnerd
Ответ Марат Кагин
отмена результатов гран при не изменит чемпиона
как раз изменит , вы вкурсе вообще ще деталей иска ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mrMassi
Ответ Paninaro
Прошел через ад? Заслуженно. Ибо нефиг пренебрегать правилами и вытаскивать уверенно слившегося в это гоне тапка.
Я думаю любой человек под таким беспрецедентным давлением может ошибиться. Никто не заслуживает угроз, пожеланий смерти, обвинения во всех смертных грехах, все мы ошибаемся, его ошибка никому жизни не стоила.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mrMassi
Ответ Alex Sin
Жизни нет, но многие(посмотри на шайку Льюхопатов) сошли с ума.
Опять таки, все мы люди, люди злятся, но одно дело сказать что судья - тудак и успокоиться(я тоже раньше любил на стадионе поорать что у судьи муж, каюсь, был молодым и горячим тудаком), а другое дело это идти в твиттер/инсту/имя_соцсети и слать оскорбления, караулить кого-то у дома, слать письма с оскорблениями, вовлекать семью в эту всю грязь. Это разве уровни злобы. И эти уровни злобы абсолютно неприемлемы.

Кстати, это не только про фанатов Люси справедливо. Недавно видел как какой то горячий мексиканский фанат на ГП Мексики жестко махался с каким то спокойно сидящим фанатом фур (после того, как чеко бесславно ликвидировался на домашнем ГП). Все жесткое фанатье это жестко, и такое нужно пресекать всегда, а не поощрять.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Башмак Нирванов
Ответ Alex Sin
Все кто стенает по поводу Абу-Даби 2021, забывают, что Льюис проиграл чемпионат задолго до Эмиратов. Провальное выступление в Монако(дажеБоттас был быстрее), позорный(по другому не скажешь) слив победы(при сошедшем Максе) в Баку, вторая гонка в Австрии и повреждённое днища и как результат 4 место при том, что дажеБоттас финишировал на 2 месте. Венгрия это феноминальный слив победы командой Мерседес, при том, что Боттас вынес Макса. Бельгия, проиграл квалу Расселу на вилках и как итог -1,5 очка. Италия, на быстрейшей машине слил спринт потерял 3 очка. Как итог стартовал 5 (а должен был спокойно уезжать в закат). Турция, на быстрейшей машине, не смог пробиться с 11 места, так как в практиках было сухо а в гонке пошёл дождь и Льюис не смог реализовать преимущество в скорости(дажеботтас легко и не принуждённо завершил заезд впереди сверх мотивированного Макса). Ну и в свою очередь Макс слил Бахрейн, в Португалии мог зацепится если не за победу то за 2 место. Не смог воспользоваться подарком от Льюиса в Италии(команда подвела с пит-стопом и ему пришлось идти до конца вплоть до столкновения). Итог, подсчитайте сколько Льюис слил очков которых ему не хватило до чемпионства.
А теперь, после этого спича, посмотрим, сколько очков преимущества имел Ферс перед Сильверстоуном?!
И все профукал.
И проиграл чемпионат по факту.
В пелетоне, который должен был финишировать за пейскаром, он стоял сильно позади.
+8
-8
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tpoil
Ответ Paninaro
Прошел через ад? Заслуженно. Ибо нефиг пренебрегать правилами и вытаскивать уверенно слившегося в это гоне тапка.
Знатно насчет правил кукарекаете, но при этом ни разу дав разумительного ответа по поводу DAS и почему он стал законным.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тим Тим
Ответ Serge Vendino
Разве доказано, что в 1966 году была ошибка Тофика? А по 2021 очевидно, что Маси не соблюдал правила регламента, потому что не хотел закончить под машиной безопасности. Развязка благодаря этому была шикарная, но как можно отрицать, что рейс-директор не по правилам действовал?
какие правила? которые после этого инцидента изменили?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
aburich
Ответ asnerd
как раз изменит , вы вкурсе вообще ще деталей иска ?
ну вы хоть читать научитесь. при чем тут Масса и 2008 год?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
yevgeny
Ответ SF Costa Rusa
Вот если бы в Абу-Даби 2021 на последнем круге вместо 7-ми кратного Чёрного владыки был другой 7-ми кратный Красный барон, думаю все бы завершилось по другому. Михаель вместо Льюса из за несправедливости судейского решения точно бы бортанул Макса и выбил его, устроил бы креш. Ох тогда ещё больше шума было и кабинетных разборок,кто настоящий чемпион. Но это уже другая выдуманая история в параллельном мире.
Хэм выбил Макса в Англии и ничего не случилось с ним. Хотя должны были его вышвырнуть из чемпионата так же как и Шуми когда он таранил Вильнева.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Фельдман
Ответ евгений рычков
Сулайем официально признал, что Масси ошибся и нарушил регламент. Что в принципе было понятно, сразу после окончания гран-при. И Хэмилтон и Ферстаппен заслужили быть чемпионами, поэтому отнять титул у Ферстаппена было бы тоже неправильно, так как он не виноват в косяке Масси. Чтобы не поднимать шумиху, Мерседес не стал подавать в международный арбитраж, чтобы в Ф1 разобрались сами. Мерседесу надо отдать должное, что не стали выносить сор из избы, так как вообще непонятно как бы все обернулось, если бы дело разбирал CAS. И к чему бы это привело в дальнейшем, так как на Западе прецедентное право. Масса сейчас зря затеял все это. Так как принятие решения в его пользу приведет к полному хаосу в спорте, и не только в Формуле 1.
на западе не прецедентное право, там разные системы. в США прецедентное, в Европе нет. честно говоря, не знаю, по какой системе работают спортивные суды, но предположу, что по европейской
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Фельдман
Ответ евгений рычков
Сулайем официально признал, что Масси ошибся и нарушил регламент. Что в принципе было понятно, сразу после окончания гран-при. И Хэмилтон и Ферстаппен заслужили быть чемпионами, поэтому отнять титул у Ферстаппена было бы тоже неправильно, так как он не виноват в косяке Масси. Чтобы не поднимать шумиху, Мерседес не стал подавать в международный арбитраж, чтобы в Ф1 разобрались сами. Мерседесу надо отдать должное, что не стали выносить сор из избы, так как вообще непонятно как бы все обернулось, если бы дело разбирал CAS. И к чему бы это привело в дальнейшем, так как на Западе прецедентное право. Масса сейчас зря затеял все это. Так как принятие решения в его пользу приведет к полному хаосу в спорте, и не только в Формуле 1.
вот тут https://law.pepperdine.edu/dispute-resolution-law-journal/issues/volume-twelve/06-bersagel.pdf большая научная статья с разбором — вроде как формально не прецедентное право, но де-факто CAS старается своим решениям не противоречить, хотя при этом и ссылки сторон на прецеденты не учитываются как сильные аргументы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий