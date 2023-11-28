Президент ФИА о пересмотре сезона-2021: «Германии не отдали победу на ЧМ-1966. Бедняга Маси прошел через ад, я верну его, если будет нужен»

Президент ФИА сообщил, что готов вернуть Маси в «Формулу-1».

Мохаммед бен Сулайем вступился за бывшего гоночного директора «Ф-1» Майкла Маси, который покинул свой пост после ошибки на скандальном Гран-при Абу-Даби-2021. Тогда пилот « » выиграл свое первое чемпионство в борьбе с из « ».

Президент Федерации также объяснил, что не считает хорошей идеей изменение результатов постфактум, сославшись на финал чемпионата мира по футболу 1966 года, когда Англия выиграла у Германии, забив сомнительный гол в дополнительное время.

«Я всегда извиняюсь, но я не могу извиниться за то, что сделано до моего срока. Ладно, я извинюсь [перед Хэмилтоном], но верну Майкла Маси. Как думаете, это правильно?

Беднягу атаковали и оскорбляли. Майкл Маси прошел через ад. Через ад! И если я увижу, что он нужен, что Майкл Маси – подходящий человек, я его верну.

Меня даже угрожали убить, потому что у меня была возможность изменить [результат]. Но я им сказал: «Извините, чемпионат мира 1966 года, Англия против Германии – это было правильно? Результат поменяли? Нет. Отдали [победу] Германии? Найн», – сказал бен Сулайем.

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