Тото Вольфф: «В конструкции болида-2024 изменен буквально каждый аспект – потому что только так у нас есть шанс»

Вольфф оценил перспективы «Мерседеса» в сезоне-2024.

По словам исполнительного директора команды, к следующему году «Мерседес» построит совершенно новый болид, в котором будут переработаны абсолютно все узлы.

При этом признает, насколько трудная перед командой стоит задача и насколько малы шансы догнать «Ред Булл».

«На примере «Макларена» мы видели, как обновление болида может позволить вам стать на секунду быстрее на круге, в конце сезона здорово прибавила « », за зимний перерыв огромного прогресса добились в «Астон Мартин». Так что существует ключ к тому, чтобы раскрыть потенциал болида.

Я думаю, что мы правильно сделали, когда честно оценили возможности этой машины – приняв, что она никогда не будет достаточно хороша для борьбы за титул, и еще весной мы приняли решение вернуться к чертежной доске и к следующему году придумать что-то новое. Но да, впереди нас ждет восхождение на Эверест.

Что касается настроя, то я никогда в жизни не был оптимистом по отношению к чему-либо вообще. Это может прозвучать довольно жалко, но это научило меня быть осторожнее с ожиданиями и всегда стремиться добиваться большего.

Поэтому после финиша гонки в в достигнутом успехе я чувствую привкус горечи – да, мы заняли второе место (в Кубке конструкторов), но при этом упустили первое. Мы полностью меняем концепцию болида, конфигурации шасси, распределение веса, воздушного потока. То есть в конструкции болида был изменен буквально каждый аспект – потому что только так у нас есть шанс (достать « »).

При этом мы тоже можем ошибиться, так что сейчас возможно все – от провала и не достижения желаемого результата до большого шага вперед и борьбы за самые высокие места», – рассказал Вольфф.

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