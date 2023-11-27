Тото Вольфф: «В конструкции болида-2024 изменен буквально каждый аспект – потому что только так у нас есть шанс»
Вольфф оценил перспективы «Мерседеса» в сезоне-2024.
По словам исполнительного директора команды, к следующему году «Мерседес» построит совершенно новый болид, в котором будут переработаны абсолютно все узлы.
При этом Вольфф признает, насколько трудная перед командой стоит задача и насколько малы шансы догнать «Ред Булл».
«На примере «Макларена» мы видели, как обновление болида может позволить вам стать на секунду быстрее на круге, в конце сезона здорово прибавила «Альфа Таури», за зимний перерыв огромного прогресса добились в «Астон Мартин». Так что существует ключ к тому, чтобы раскрыть потенциал болида.
Я думаю, что мы правильно сделали, когда честно оценили возможности этой машины – приняв, что она никогда не будет достаточно хороша для борьбы за титул, и еще весной мы приняли решение вернуться к чертежной доске и к следующему году придумать что-то новое. Но да, впереди нас ждет восхождение на Эверест.
Что касается настроя, то я никогда в жизни не был оптимистом по отношению к чему-либо вообще. Это может прозвучать довольно жалко, но это научило меня быть осторожнее с ожиданиями и всегда стремиться добиваться большего.
Поэтому после финиша гонки в Абу-Даби в достигнутом успехе я чувствую привкус горечи – да, мы заняли второе место (в Кубке конструкторов), но при этом упустили первое. Мы полностью меняем концепцию болида, конфигурации шасси, распределение веса, воздушного потока. То есть в конструкции болида был изменен буквально каждый аспект – потому что только так у нас есть шанс (достать «Ред Булл»).
При этом мы тоже можем ошибиться, так что сейчас возможно все – от провала и не достижения желаемого результата до большого шага вперед и борьбы за самые высокие места», – рассказал Вольфф.
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Бог троицу любит.
Есть шанс на третий раз получить что-то стоящее.
Ну очччень хоцца посмотреть на настоящую битву Люиса и Макса.
Если в ней ещё и кто-то третий поучаствует - будет только хорошо.
А так если с базовой концепцией не прогадают то не исключено что походу сезона приблизятся к РБ, хотя и РБ на месте не стоит могут и похлеще текущего ракету выкатить.
Теперь два года пилят свой вариант "Ред Булл" с топтаниями, со сменами главных конструкторов и с оглядкой на собственную моторную клиентуру.
Я ждал, что они выкатят свой вариант " редбуллседеса" уже в этом сезоне, но, видимо, перестраховываются - ведь машину 24 года придется растягивать на 2 следующих сезона. Перед сменой регламента кардинальные переделки - это дорого и бесполезно.
Вольфф вещает, а Эллисон молчит. Значит занят работой.