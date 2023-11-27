Тото Вольфф: «В конструкции болида-2024 изменен буквально каждый аспект – потому что только так у нас есть шанс»

Теги Макларен Ред Булл Альфа Таури Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Астон Мартин Тото Вольфф Авто

Вольфф оценил перспективы «Мерседеса» в сезоне-2024.

По словам исполнительного директора команды, к следующему году «Мерседес» построит совершенно новый болид, в котором будут переработаны абсолютно все узлы.

При этом Вольфф признает, насколько трудная перед командой стоит задача и насколько малы шансы догнать «Ред Булл».

«На примере «Макларена» мы видели, как обновление болида может позволить вам стать на секунду быстрее на круге, в конце сезона здорово прибавила «Альфа Таури», за зимний перерыв огромного прогресса добились в «Астон Мартин». Так что существует ключ к тому, чтобы раскрыть потенциал болида.

Я думаю, что мы правильно сделали, когда честно оценили возможности этой машины – приняв, что она никогда не будет достаточно хороша для борьбы за титул, и еще весной мы приняли решение вернуться к чертежной доске и к следующему году придумать что-то новое. Но да, впереди нас ждет восхождение на Эверест.

Что касается настроя, то я никогда в жизни не был оптимистом по отношению к чему-либо вообще. Это может прозвучать довольно жалко, но это научило меня быть осторожнее с ожиданиями и всегда стремиться добиваться большего.

Поэтому после финиша гонки в Абу-Даби в достигнутом успехе я чувствую привкус горечи – да, мы заняли второе место (в Кубке конструкторов), но при этом упустили первое. Мы полностью меняем концепцию болида, конфигурации шасси, распределение веса, воздушного потока. То есть в конструкции болида был изменен буквально каждый аспект – потому что только так у нас есть шанс (достать «Ред Булл»).

При этом мы тоже можем ошибиться, так что сейчас возможно все – от провала и не достижения желаемого результата до большого шага вперед и борьбы за самые высокие места», – рассказал Вольфф.

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12 комментариев

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Gonshic
за последние два года это будет уже третий концепт, риск что получится не лучше прежних - 90%, просто потому что конструкторы и инженеры банально бояться еще раз облажаться, а когда человек боится, то ошибки гарантированы
+11
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+9
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Башмак Нирванов
Звучит неплохо...
Бог троицу любит.
Есть шанс на третий раз получить что-то стоящее.
Ну очччень хоцца посмотреть на настоящую битву Люиса и Макса.
Если в ней ещё и кто-то третий поучаствует - будет только хорошо.
+8
-3
+5
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GODZILLA
Упустили 1е место??? У вас и второе то место было на волоске до финиша если б не Жора и Перес.
А так если с базовой концепцией не прогадают то не исключено что походу сезона приблизятся к РБ, хотя и РБ на месте не стоит могут и похлеще текущего ракету выкатить.
+3
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Schiaff1no
Ответ Mittermeyer
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При всем моем отношении к Тото, выглядит так, что на нем там все и держится
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Hans_Zimmer
Ответ tick_tick_BOOM
"Мерседес так и не удалось подружить своё шасси с большими "Пирелли". С "Пирелли" малого посадочного диаметра они неплохо начемпионили. Не потому ли, кстати, регламент 2026 предусматривает "облегчение" шин и уменьшение размера дисков до 16" ? Теперь два года пилят свой вариант "Ред Булл" с топтаниями, со сменами главных конструкторов и с оглядкой на собственную моторную клиентуру. Я ждал, что они выкатят свой вариант " редбуллседеса" уже в этом сезоне, но, видимо, перестраховываются - ведь машину 24 года придется растягивать на 2 следующих сезона. Перед сменой регламента кардинальные переделки - это дорого и бесполезно. Вольфф вещает, а Эллисон молчит. Значит занят работой.
Вряд ли были деньги сильно доработать машину после смены концепта по ходу сезона
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Станислав Румянцев
Так говорил что Ред Булл скопируют. Это будет огромная лесть быкам.
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tick_tick_BOOM
"Мерседес так и не удалось подружить своё шасси с большими "Пирелли". С "Пирелли" малого посадочного диаметра они неплохо начемпионили. Не потому ли, кстати, регламент 2026 предусматривает "облегчение" шин и уменьшение размера дисков до 16" ?

Теперь два года пилят свой вариант "Ред Булл" с топтаниями, со сменами главных конструкторов и с оглядкой на собственную моторную клиентуру.

Я ждал, что они выкатят свой вариант " редбуллседеса" уже в этом сезоне, но, видимо, перестраховываются - ведь машину 24 года придется растягивать на 2 следующих сезона. Перед сменой регламента кардинальные переделки - это дорого и бесполезно.
Вольфф вещает, а Эллисон молчит. Значит занят работой.
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swerh
Ответ Gonshic
за последние два года это будет уже третий концепт, риск что получится не лучше прежних - 90%, просто потому что конструкторы и инженеры банально бояться еще раз облажаться, а когда человек боится, то ошибки гарантированы
Ну уж насчет 90% - это слишком. Едва ли при своих ресурсах Мерседес третий сезон подряд сделает машину совсем неконкурентную РБ. Она м.б. не будет выдающейся, но и провальной - едва ли. Слишком много шишек они набили в последние два года. В Мерсе все еще очень сильный отдел аэродинамики, к примеру. Машину 24 года они едва ли не первые начали строить, подзабив на текущую... Так что если не будет экспериментов а-ля "нам не нужны понтоны", сдается, что Мерс в следующем сезоне будет ближе всех к Максу.
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