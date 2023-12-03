«Феррари» предлагает Леклеру 5-летний контракт, соглашение Сайнса хотят продлить только на 1 год (GdS)

Теги Феррари Макларен Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Ландо Норрис Авто

Леклер и Сайнс ведут переговоры о новых контрактах с «Феррари».

По информации итальянского издания La Gazzetta dello Sport, руководство «Феррари» хочет уже в это межсезонье закрыть вопрос по подписанию новых соглашений с обоими своими гонщиками.

В случае с Леклером, как сообщается, речь идет о соглашении, рассчитанном на 5 лет. В то время как нынешнее соглашение истекает в конце 2024 года.

Новый контракт предусматривает опцию досрочного расторжения на третий год действия. Также соглашение подразумевает ежегодное повышение зарплаты. В данный момент Леклер зарабатывает в «Феррари» 25 млн евро в год. В том случае, если Леклер отработает свой новый контракт до конца, в последние годы его зарплата вырастет до 50 млн.

В то же время в отношении Карлоса Сайнса, чей нынешний контракт также действует до конца 2024 года, в «Феррари» выбрали другую тактику.

В издании отмечается, что в «Феррари» хотят оставить себе возможность заполучить для Леклера другого напарника и в данный момент предлагают Сайнсу продлить его контракт еще на один сезон – до конца 2025 года. Главной целью «Феррари» называют Ландо Норриса – чье нынешнее соглашение с «Маклареном» также рассчитано до конца 2025 года.

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3 комментария
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Ответ sinkindragon@gmail.com
Ландо слишком похож на Леклера в плане таланта и глупых ошибок в поиске предела , а Сайнс в отдельных гранпри умудряется быть выше , не знаю
хозяйке на заметку - худший сезон для Леклера, для Сайнса был лучшим, и в результате он все равно ниже в таблице.
Это такая нищета, что я хз, чем надо гонки смотреть и такое писать

PS Ландо просто может открыть для себя новое интересное - красное шапито на мостике и с гайковертом, тут уж как не едь, а будешь участвовать в цирке
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Но захочет ли Норрис переходить в цирковую труппу?
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