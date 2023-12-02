Джо Сейвард: «Риккардо перейдет в «Ред Булл» после первых гонок 2024-го, если Перес не прибавит»

Теги возможные переходы Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Серхио Перес Джо Сейвард Даниэль Риккардо Лиам Лоусон Юки Цунода Авто

Перес рискует потерять место в «Ред Булл» в начале 2024 года.

По информации журналиста Джо Сейварда, если Серхио Перес не добьется прогресса в первых гонках сезона-2024, то покинет «Формулу-1», а его кокпит займет Даниэль Риккардо из «Альфа Таури».

«Хотя состав гонщиков [«Альфа Таури»] на 2024 год – Даниэль Риккардо и Юки Цунода, информированные источники полагают, что в контракте Риккардо есть пункт о переходе в «Ред Булл» после первых гонок следующего сезона, если Серхио Перес не прибавит.

Я слышал, что в таком случае зарплата Даниэля утроится, а его заменит Лиам Лоусон», – сообщил Сейвард.

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Серхио Перес: «К следующему сезону мне нужно обязательно прибавить в квалификациях»

10 комментариев
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Судя по последним гонкам, Дэну самому не мешало бы прибавить.
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А есть информация, что если Дэн не прибавит с первых гонок его место займёт Лоусен?))
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За что ЗП то утраивать, если он и так гоняет за что дают? Будто он откажет на РБ ездить, если ему ЗП не поднимут, а-ха-ха.
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Да носатый не изменит ситуацию, Перес отличный вторикелла тапка
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Вот откуда берутся такие слухи? Рик был медленнее Цуноды во всех гонках. Если уж РБ захочет заменить Переса, то скорее японец пойдёт на повышение, чем австралиец.
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Ответ MinkoffS
Судя по последним гонкам, Дэну самому не мешало бы прибавить.
Может ему специфический RB тоже подходит? Раньше гонялся-то на нём неплохо.
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Пока он не был быстрее Цуноды. Так что, Логана в Рб ) Он выглядит уравновешеннее и стабильнее этих из АТ
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Круто, значит втирали полгода минимум что чику выгонят, его не выгнали и вот опять всё по новой. А может всё будет проще, и чика доездит до конца контракта и отправится со своими спонсорами в какой нибудь Хаас, Астон если Алонсо свалит или куда нибудь ещё. Там кстати вначале не плохие для него трассы идут , но обсуждать настолько нечего в ф1, что увольнение чики главный слух .
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Ответ Minuvert
А если Макс просядет?) В начале этого сезона у Чеко все получалось, пока болид соответствовал запросам, даже чемпионские амбиции проснулись
что там получалось?
в СА тупо повезло с проблемами Макса,в Азербайджане повезло с пейскаром.
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