Джо Сейвард: «Риккардо перейдет в «Ред Булл» после первых гонок 2024-го, если Перес не прибавит»
Перес рискует потерять место в «Ред Булл» в начале 2024 года.
По информации журналиста Джо Сейварда, если Серхио Перес не добьется прогресса в первых гонках сезона-2024, то покинет «Формулу-1», а его кокпит займет Даниэль Риккардо из «Альфа Таури».
«Хотя состав гонщиков [«Альфа Таури»] на 2024 год – Даниэль Риккардо и Юки Цунода, информированные источники полагают, что в контракте Риккардо есть пункт о переходе в «Ред Булл» после первых гонок следующего сезона, если Серхио Перес не прибавит.
Я слышал, что в таком случае зарплата Даниэля утроится, а его заменит Лиам Лоусон», – сообщил Сейвард.
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