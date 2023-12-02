Джо Сейвард: «Риккардо перейдет в «Ред Булл» после первых гонок 2024-го, если Перес не прибавит»

Перес рискует потерять место в «Ред Булл» в начале 2024 года.

По информации журналиста Джо Сейварда, если Серхио Перес не добьется прогресса в первых гонках сезона-2024, то покинет «Формулу-1», а его кокпит займет Даниэль Риккардо из « ».

«Хотя состав гонщиков [«Альфа Таури»] на 2024 год – и , информированные источники полагают, что в контракте Риккардо есть пункт о переходе в « » после первых гонок следующего сезона, если Серхио Перес не прибавит.

Я слышал, что в таком случае зарплата Даниэля утроится, а его заменит », – сообщил Сейвард.

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