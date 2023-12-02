Экипаж Мазепина выиграл первую гонку Азиатской серии «Ле-Ман» сезона-2023/2024

Экипаж Никиты Мазепина одержал победу в стартовой гонке Азиатской серии «Ле-Ман»-2023/2024 и стал лидером чемпионата.

Бывший пилот «Формулы-1» выступал вместе с и Ахмадом Аль-Харти за команду «99 Рейсинг» в высшем классе серии – LMP2.

Мазепин и его напарники стали быстрейшими в первой гонке «4 часа Малайзии». Вторыми финишировали Алессио Ровера, Франсуа Перродо и Матье Ваксивьер («АФ Корсе»), третьими – Александр Маттшуль, Лоренц Херр и («ДКР Инжиниринг»).

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