Экипаж Мазепина выиграл первую гонку Азиатской серии «Ле-Ман» сезона-2023/2024

Теги результаты Формула-1 Сепанг Том Дильманн Матье Ваксивьер Никита Мазепин Луи Делетраз Азиатская серия Ле-Ман АФ Корсе Авто

Экипаж Никиты Мазепина одержал победу в стартовой гонке Азиатской серии «Ле-Ман»-2023/2024 и стал лидером чемпионата.

Бывший пилот «Формулы-1» выступал вместе с Луи Делетразом и Ахмадом Аль-Харти за команду «99 Рейсинг» в высшем классе серии – LMP2.

Мазепин и его напарники стали быстрейшими в первой гонке «4 часа Малайзии». Вторыми финишировали Алессио Ровера, Франсуа Перродо и Матье Ваксивьер («АФ Корсе»), третьими – Александр Маттшуль, Лоренц Херр и Том Дильманн («ДКР Инжиниринг»).

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5 комментариев
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Легенда!
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Ну и отлично, с победой!
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Ответ ALMANAC
Лучший в мире за работой
Лежать плюс лежать!
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Ответ apurin.anatol
Лежать плюс лежать!
Отлетели очередняры.
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