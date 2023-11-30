Джон Элканн: «Леклер и Сайнс останутся в «Феррари» после 2024 года»

Теги Феррари Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Джон Элканн Шарль Леклер Авто

Президент «Феррари» пообещал сохранить Леклера и Сайнса после 2024 года.

Контракты Скудерии с Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом истекают в конце следующего сезона, команда пока не объявляла о новых сделках с пилотами.

Тем не менее, по словам Джона Элканна, вопрос состава на 2025-й решен.

«Они останутся, безусловно.

Сезон вышел разочаровывающим, потому что мы финишировали третьими в [командном] чемпионате. Однако в последней четверти сезона мы боролись с «Ред Булл» и завоевали множество поулов.

Теперь надо извлечь все уроки и вновь атаковать», – заявил президент и председатель правления компании «Феррари».

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12 комментариев
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В 2022 году начали лидерами, закончили безнадёжно на втором месте, в 2023 году стали третьими. В 2024 проиграют ещё и Макларену, станут четвёртыми.
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Карусель карусель, кто успел тот и сел
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Ответ Кирилл Конопельченко
Шарль…если ты вдруг находишься в рабстве и тебя удерживают против твоей воли…то ты подай нам знак или покажи жестами.
А куда ему идти? Какие варианты? Ну и кстати да, он в рабстве. А как вы думали, поддержка Феррари с самых картов, за красивые глаза?
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Бедный Шарль…
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это хорошо. ещё бы коней порезвее
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Ответ drow elf
А куда ему идти? Какие варианты? Ну и кстати да, он в рабстве. А как вы думали, поддержка Феррари с самых картов, за красивые глаза?
с каких картов?
в детстве его спонсировал дед,потом Николя Тодт.
Феррари подключились только когда он перешёл в ф3.
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Ответ Павел Антипин
Бедный Шарль…
36 млн. долларов за этот год заработал
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Эх Фуры,Фуры,когда уже КК будет ваш или ваш пилот станет чемпом.Самая первая тима с основания чемпа,а после 2008 КК так и нет
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В каком месте Феррари с РБ боролись в этом году? Если только в квалах. В гонках Макс нажимал на педаль и уезжал в закат
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