Джон Элканн: «Леклер и Сайнс останутся в «Феррари» после 2024 года»

Президент «Феррари» пообещал сохранить Леклера и Сайнса после 2024 года.

Контракты Скудерии с и истекают в конце следующего сезона, команда пока не объявляла о новых сделках с пилотами.

Тем не менее, по словам Джона Элканна, вопрос состава на 2025-й решен.

«Они останутся, безусловно.

Сезон вышел разочаровывающим, потому что мы финишировали третьими в [командном] чемпионате. Однако в последней четверти сезона мы боролись с «Ред Булл» и завоевали множество поулов.

Теперь надо извлечь все уроки и вновь атаковать», – заявил президент и председатель правления компании «Феррари».

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