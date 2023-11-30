Джон Элканн: «Леклер и Сайнс останутся в «Феррари» после 2024 года»
Президент «Феррари» пообещал сохранить Леклера и Сайнса после 2024 года.
Контракты Скудерии с Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом истекают в конце следующего сезона, команда пока не объявляла о новых сделках с пилотами.
Тем не менее, по словам Джона Элканна, вопрос состава на 2025-й решен.
«Они останутся, безусловно.
Сезон вышел разочаровывающим, потому что мы финишировали третьими в [командном] чемпионате. Однако в последней четверти сезона мы боролись с «Ред Булл» и завоевали множество поулов.
Теперь надо извлечь все уроки и вновь атаковать», – заявил президент и председатель правления компании «Феррари».
Сколько призовых заработает каждая команда «Ф-1» за год?
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в детстве его спонсировал дед,потом Николя Тодт.
Феррари подключились только когда он перешёл в ф3.