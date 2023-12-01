Феттель отказался от перехода в WEC и не будет возобновлять карьеру в 2024 году (Sport.de)

Теги Себастьян Феттель Формула-1 WEC Авто

Феттель отказался от возобновления карьеры в 2024 году.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» несколько месяцев назад получил предложение от «Йоты» провести сезон в WEC в классе LMP2. В качестве болида британская команда использует «Порше 963».

В итоге, по информации Sport.de, Феттель принял решение отказаться от предложения и провести еще минимум один год без гонок. Главной причиной называется нежелание Феттеля вновь отдаляться от своей семьи.

А как дела у Феттеля без «Формулы-1»? Теперь он философ: считает личный углеродный след и снова наслаждается путешествиями

5 комментариев
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Ответ Великий Алонсо
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вы уважаете великого пилота алонсо, но почему великого пилота Феттеля не уважаете. Он достаточно накатался и круто что это решение не откатывает, твердо и четко так сказать
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в следующем году в WEC не будет класса LMP2 (кроме Ле-Мана). Йота с Порше едет в классе гиперкаров - LMDh
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