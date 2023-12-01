Феттель отказался от перехода в WEC и не будет возобновлять карьеру в 2024 году (Sport.de)

Феттель отказался от возобновления карьеры в 2024 году.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» несколько месяцев назад получил предложение от «Йоты» провести сезон в в классе LMP2. В качестве болида британская команда использует «Порше 963».

В итоге, по информации Sport.de, Феттель принял решение отказаться от предложения и провести еще минимум один год без гонок. Главной причиной называется нежелание Феттеля вновь отдаляться от своей семьи.

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