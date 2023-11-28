Директор «Боруссии»: «Наш конкурент не «Реал», а Netflix, молодежи должен быть интересен футбол. В «Формуле-1» меньше смотрят назад, у нас все медленнее»

Директор «Боруссии» высказался об адаптации футбола к современным реалиям.

«Футбол во многом связан с культурой и ритуалами. С традициями, с историей.

В «Формуле-1» меньше оглядываются назад. Следующим шагом должен стать комфорт в автомобиле. В футболе все происходит более замедленно.

Тем не менее мы должны расти. В конце концов, нашим конкурентом является не « », а Netflix. Или другие развлечения.

Мы должны следить за тем, чтобы новое поколение продолжало интересоваться футболом», – сказал исполнительный директор « » Дортмунд Карстен Крамер.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!