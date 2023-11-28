Директор «Боруссии»: «Наш конкурент не «Реал», а Netflix, молодежи должен быть интересен футбол. В «Формуле-1» меньше смотрят назад, у нас все медленнее»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига болельщики Формула-1 Netflix Карстен Крамер Футбол

Директор «Боруссии» высказался об адаптации футбола к современным реалиям.

«Футбол во многом связан с культурой и ритуалами. С традициями, с историей.

В «Формуле-1» меньше оглядываются назад. Следующим шагом должен стать комфорт в автомобиле. В футболе все происходит более замедленно.

Тем не менее мы должны расти. В конце концов, нашим конкурентом является не «Реал», а Netflix. Или другие развлечения.

Мы должны следить за тем, чтобы новое поколение продолжало интересоваться футболом», – сказал исполнительный директор «Боруссии» Дортмунд Карстен Крамер.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

48 комментариев

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Peter Parker
Ответ Tpy6kaMerlina
Футбол игра 20-го века. Дело вот в чём. Когда я был подростком, коробки уже с трудом заполнялись. Когда я был ребёнком, коробки были заполнены.
Недавно летом проснулся от какого-то непонятного звука на улице. Смотрю, а время 6 утра, иду на балкон с кружкой сока и вижу: 4 ребят в волейбол на площадке играют и в утренней тишине мяч звенит от ударов. Стою и думаю, а главное, еще и курю сверху: вроде и плохо, что в 6 утра, а вроде, ну не алкоголь пьют. Вспомнил, как мы с другом также с утра иногда ходили мяч пинать.

А так, на волейбольной площадке народ постоянно летом. Еще бы мат перемат не стоял, а то шкет сам чуть больше кошки, а уже всех кроет и ему приятели его в ответ также.
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JohnnyMulka
Ответ Tpy6kaMerlina
Футбол игра 20-го века. Дело вот в чём. Когда я был подростком, коробки уже с трудом заполнялись. Когда я был ребёнком, коробки были заполнены.
Стал взрослым - коробки пустые
Изредка в каникулы мяч пинают несколько детей и по выходным мигранты собираются
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Tpy6kaMerlina
Футбол игра 20-го века. Дело вот в чём. Когда я был подростком, коробки уже с трудом заполнялись. Когда я был ребёнком, коробки были заполнены.
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Today I feel Qatari
Формула 1 сейчас мегаунылое зрелище. Чтобы смотреть два с лишним часа как машины монотонно наматывают семьдесят кругов с парой обгонов за всю гонку это надо словить настоящий дзен. Понятия не имею как они завлекают нейтральных телезрителей
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Hitgoe Himgob
Ответ Today I feel Qatari
Формула 1 сейчас мегаунылое зрелище. Чтобы смотреть два с лишним часа как машины монотонно наматывают семьдесят кругов с парой обгонов за всю гонку это надо словить настоящий дзен. Понятия не имею как они завлекают нейтральных телезрителей
Зачем говорить о том о чем вы понятия не имеете. Вы же не смотрите, не следите. Ф1 это топ спорт и это два часа в две недели, а игровые виды спорта это каждую неделю по 50 игр только в топ чемпионатах. В этом и разница вся
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Krylya
Ответ Peter Parker
Недавно летом проснулся от какого-то непонятного звука на улице. Смотрю, а время 6 утра, иду на балкон с кружкой сока и вижу: 4 ребят в волейбол на площадке играют и в утренней тишине мяч звенит от ударов. Стою и думаю, а главное, еще и курю сверху: вроде и плохо, что в 6 утра, а вроде, ну не алкоголь пьют. Вспомнил, как мы с другом также с утра иногда ходили мяч пинать. А так, на волейбольной площадке народ постоянно летом. Еще бы мат перемат не стоял, а то шкет сам чуть больше кошки, а уже всех кроет и ему приятели его в ответ также.
Сейчас тоже вспомнил, как не было сотовых, все сами приходили каждый день на одно и тоже время, целыми днями играли в футбол. Заходили обычно только за тем у кого мяч и то скорее просто кричали с улицы в сторону балкона…
Эххх, было время, а прошло то уже 25 лет с того момента)
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Hitgoe Himgob
Ответ Today I feel Qatari
Комментарий удален пользователем
Финал ЛЧ Интер-Сити - 2 часа страдания, и это главный матч 23 года. Пора Нетфликс подключать походу
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drow elf
Ответ Today I feel Qatari
Формула 1 сейчас мегаунылое зрелище. Чтобы смотреть два с лишним часа как машины монотонно наматывают семьдесят кругов с парой обгонов за всю гонку это надо словить настоящий дзен. Понятия не имею как они завлекают нейтральных телезрителей
Ну эфодину не каждому дано понять. Но она весьма интересна и захватывающа. Так же многие не понимают кёрлинг, а это жутко азартная игра по факту, вникнешь, не оторвешься.
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Сергей
Так-то футбол и обрёл свою популярность в 20-м веке потому, что был едва ли не единственным развлечением для низших сословий и бедняков, которые не могли себе позволить театры или кино.
В 21-м веке к перечисленному добавились видеоигры и соцсети, которые логично отобрали часть аудитории. Скоро случится бум в сфере виртуальной реальности, и традиционные виды развлечения ещё сильнее потеряют в привлекательности. Футбол, в том числе. Это естественный процесс.
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Hitgoe Himgob
Ответ Krylya
Сейчас тоже вспомнил, как не было сотовых, все сами приходили каждый день на одно и тоже время, целыми днями играли в футбол. Заходили обычно только за тем у кого мяч и то скорее просто кричали с улицы в сторону балкона… Эххх, было время, а прошло то уже 25 лет с того момента)
А вы вспомните кто как был одет, Юве Дель Пьеро, Милан Шевченко, Интер Роналдо.... Целая жизнь прошла
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Arthas M
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Перевод,что сериалы, киберспорт,другие шоу среди молодёжи более популярны чем футбол
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Hitgoe Himgob
Ответ Today I feel Qatari
Комментарий удален пользователем
Почему не волнует? Волнует. За последние 4 года прирост 300 или 400 процентов, одну гонку смотрит около 80млн людей на планете. Футбол больше должен за этим следить а не Ф1.
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Arthurtypes
Ответ Tpy6kaMerlina
Футбол игра 20-го века. Дело вот в чём. Когда я был подростком, коробки уже с трудом заполнялись. Когда я был ребёнком, коробки были заполнены.
В целом, да, так оно и есть, наверное.

Расскажу кратко свою историю, кому интересно: Я рос в маленьком городке в Сибири, где «зима» стабильно 8 месяцев в году, а в остальные месяцы лужи/дожди/слякоть и дай бог месяц сухой теплой погоды. Все коробки при школах были с плотным песком, причем засыпано было хреново (то есть поле с перепадами и камнями). Так вот в детстве футбольным периодом у нас была «зима», потому что коробки накрывало снегом, поле становилось плюс минус ровным и мягким. Бывало и в минус 20 играли. Так вот будучи уже старшеклассниками, когда появились компьютеры у каждого, не вспомню, чтоб кто-то зимой играл у нас.
Так что компьютеры и возраст выиграли конкуренцию у футбола)
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Writer 1
Ответ Today I feel Qatari
Формула 1 сейчас мегаунылое зрелище. Чтобы смотреть два с лишним часа как машины монотонно наматывают семьдесят кругов с парой обгонов за всю гонку это надо словить настоящий дзен. Понятия не имею как они завлекают нейтральных телезрителей
Формула 1 - Это Королевские автогонки. Красивые болиды и высокая скорость, вариация шин и так далее. При этом продолжают изменять правила, ибо на повестке много вопросов. Дело репутации. Далее чистая субъективщина, но хочу высказаться, мне например, непонятен смысл UFC, MMA - задаешься вопросом что это)) Все бои на мой взгляд измеряется показателем которое отменили ещё в Древнем Риме, четкий показатель - победы, поражения. А вот увидеть Нокаут - я лично не видел. И тут же возникает вопрос а хорошо ли Нокаут или нет? Вообщем тот же Биатлон не имеет столько противоречивых моментов, но там стреляют из винтовки, которая моментально кроет любой вид единоборства - вот это настоящие искусство точности стрельбы при самом высоком темпе гонки на лыжне
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Hitgoe Himgob
Ответ zzzeeerrrooo
Главный был в полуфинале , глупо ожидать града голов в финале
Глупо ожидать от каждой гонки феерии, смотрите весь сезон
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Minuvert
Ответ V@d!m
Перес уже давно до этого дошел, наконец и эти начинают понимать! футбол без изменения длительности матча и создания Суперлиги не выживет в современном мире тиктоков. особенно через лет 10-15, когда поколение конца 20 века начнет отмирать потиху,
Ох уж эти перекрёстные ветки... Сижу и думаю при чем тут Чеко Перес?)
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Женя Дерунов
Ответ Writer 1
Единственный конкурент футболу - это сам Футбол. Футбол на топ уровне действительно утоптался, сенсаций крайне мало, со временем большинству надоедает, но это отдельная тема. Но на уровне сборных смотреть интересно и на это есть спрос у мирового зрителя, и это вызывает интерес даже у людей отдаленных от футбола. Думаю континентальные границы в 2023 году себя полностью изжили, на уровне сборных - так точно. Если ФИФА УЕФА и т.д. додумаются сделать четкое разделение между клубным футболом и на уровне сборных, при этом уменьшив нагрузку на футболистов - то получится круто. А так, конфликтных ситуаций становится все больше. Сумма денег в проф. Киберспорте - меньше чем в Теннисе. Нетфликс можно сделать союзником и это вообще другая сфера, но как Онлайн-Кинотеатр - космический уровень. По двум годам в России все стало понятно, что 2-3 года сверху адаптации под русскоязычный сегмент и будет Нетфликс и все остальное.
футбол перестал быть интересен с приходом больших денег. Тут 100 лямов отдали, там 150...а сам сижу и думаю кто эти люди. Стоит команде хорошо провести сезон и сразу раскупают игроков.
Стали футболистов в 16 лет привлекать в основу и в 20 лет они уже с кучей травм. Смысл запоминать фамилии молодых игроков Барселоны если они через пару лет переходят в какой нибудь середняк и о них все забывают. А состав какой нибудь Италии смотришь и не можешь понять откуда они.
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V@d!m
Ответ Minuvert
Ох уж эти перекрёстные ветки... Сижу и думаю при чем тут Чеко Перес?)
😂😂😂
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Hitgoe Himgob
Ответ Arthurtypes
В целом, да, так оно и есть, наверное. Расскажу кратко свою историю, кому интересно: Я рос в маленьком городке в Сибири, где «зима» стабильно 8 месяцев в году, а в остальные месяцы лужи/дожди/слякоть и дай бог месяц сухой теплой погоды. Все коробки при школах были с плотным песком, причем засыпано было хреново (то есть поле с перепадами и камнями). Так вот в детстве футбольным периодом у нас была «зима», потому что коробки накрывало снегом, поле становилось плюс минус ровным и мягким. Бывало и в минус 20 играли. Так вот будучи уже старшеклассниками, когда появились компьютеры у каждого, не вспомню, чтоб кто-то зимой играл у нас. Так что компьютеры и возраст выиграли конкуренцию у футбола)
Соглашусь, средняя Волга. Тоже самое. Даже фанаты футбола побежали играть в PES 3 но не на снежное поле.
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Valik Slovo
Ответ Groznyi2024
БЧК: А наш - Осасуна!
Ты только о "сасуна" и думаешь)
У кого что болит как говорится)
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Carver
Футбол был, есть и будет, просто клубы в будущем будут зарабатывать все меньше, соответственно, зарплаты игроков упадут, только и всего.
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xoms
Не понял сравнение, а ф1 у нас что ли популярным становится, вроде как было для определенной категории лиц, так и остаётся.
Проблема скорее стало в количестве игр, и очень огромная проблема в тенденции играть на результат, а раньше во многих командах были свои кудесники непривязаные к построению, их эпоха уходит, и эпоха футбола тоже.
А вобщем достаточно убрать интернет, или оставить его только информативную часть куда не входят всякие блогеры.
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zzzeeerrrooo
Ответ Lavinka
Нетфликс та ещё субстанция ..
Что не так с нетфликсом ? Обычный сервис
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Бронислав Каминский
Ответ Lavinka
Нетфликс та ещё субстанция ..
Там есть хорошие сериалы и фильмы.Почему субстанция?)
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Lavinka
Ответ Бронислав Каминский
Там есть хорошие сериалы и фильмы.Почему субстанция?)
Их меньшинство .
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Today I feel Qatari
Ответ Hitgoe Himgob
Зачем говорить о том о чем вы понятия не имеете. Вы же не смотрите, не следите. Ф1 это топ спорт и это два часа в две недели, а игровые виды спорта это каждую неделю по 50 игр только в топ чемпионатах. В этом и разница вся
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people people
Ответ Андрюха с района
Какой же недалекий директор, если считает Нетфликс конкурентами)
конкуренты в целом контент который появился, онлайн кинотеатры, игры, блогеры, виртуальная реальность и т.д., а футбол топчется на месте
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V@d!m
Перес уже давно до этого дошел, наконец и эти начинают понимать! футбол без изменения длительности матча и создания Суперлиги не выживет в современном мире тиктоков. особенно через лет 10-15, когда поколение конца 20 века начнет отмирать потиху,
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vzi
Я бы еще не скидывал со счетов НБА.
Смотреть 2 часа игру ради 2-3 результативных действий - это одно.
Смотреть 2.5 часа игру, которой около 100 результативных действий (это я про баскет) - это другое. Для молодежи с клиповым мышлением уж точно.
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несахар
Ответ Today I feel Qatari
Формула 1 сейчас мегаунылое зрелище. Чтобы смотреть два с лишним часа как машины монотонно наматывают семьдесят кругов с парой обгонов за всю гонку это надо словить настоящий дзен. Понятия не имею как они завлекают нейтральных телезрителей
Сейчас? Формула всегда такой была.
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несахар
Ответ zzzeeerrrooo
В живую видел это зрелище и честно не понимаю чего интересного в этом находят
Формула 1 это как элитарный вид спорта. Как гольф. Смотря формулу зрителям кажется что они приобщаются к какой то особой культуре и атмосфере.
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Schiaff1no
Ответ akg
Я смотрю и то и то много лет. Формула-1 стала популярнее в Северной Америке благодаря новым владельцам оттуда-же. Основной приток зрителей случился благодаря шоу на Нетфликс, а не благодаря тупорылым свистоперделкам, странным правилам ради правил и абсолютно противоречайшей себе концепции экономии и "зелености". Абсолютное большинство фанатов ненавидят нововведения и МЕЧТАЮТ чтобы все вернули лет на 10 взад. В следующим сезоне будет, например, 24 гонки за 9 месяцев - это больше 2х в месяц Карл! Для непонимающих: между этапами может быть все 15 часов лету на самолете и уже в этом сезоне даже некоторые комментаторы прихуели от джетлага. Футбол - гораздо более популярное и консистентное зрелище, это Ф-1 должна смотреть на него и вдохновляться, а не наоборот.
Вот смысл говорить о том, чего не знаете и не понимаете. Шоу на Нетфликсе- это вершина "свистоперделок", которые Либерти ввели, чтобы приблизить к закрытый клуб к широкой аудитории.
Основная модель как раз снижение возраста и привлечение молодой публики, а не удовлетворение старых пердунов(если что, я тоже старый пердун, которому старое приятнее)
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Djone Evans
Видимо часть аудитории уходит, раз уж об этом заявляет несколько разных глав клуба.
Что ж ФИФА , УЕФА или Суперлига (если будет создана) должны реагировать и создавать контент для лучшего привлечения аудитории.
Повлиять на уменьшение коррупции в футболе - этот факт также отталкивает.
И наконец создавать инфраструктуру и привлекать туда побольше молодежи.
Мыслим позитивно))
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Отец Абду
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