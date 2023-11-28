Директор «Боруссии»: «Наш конкурент не «Реал», а Netflix, молодежи должен быть интересен футбол. В «Формуле-1» меньше смотрят назад, у нас все медленнее»
Директор «Боруссии» высказался об адаптации футбола к современным реалиям.
«Футбол во многом связан с культурой и ритуалами. С традициями, с историей.
В «Формуле-1» меньше оглядываются назад. Следующим шагом должен стать комфорт в автомобиле. В футболе все происходит более замедленно.
Тем не менее мы должны расти. В конце концов, нашим конкурентом является не «Реал», а Netflix. Или другие развлечения.
Мы должны следить за тем, чтобы новое поколение продолжало интересоваться футболом», – сказал исполнительный директор «Боруссии» Дортмунд Карстен Крамер.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
А так, на волейбольной площадке народ постоянно летом. Еще бы мат перемат не стоял, а то шкет сам чуть больше кошки, а уже всех кроет и ему приятели его в ответ также.
Изредка в каникулы мяч пинают несколько детей и по выходным мигранты собираются
Эххх, было время, а прошло то уже 25 лет с того момента)
В 21-м веке к перечисленному добавились видеоигры и соцсети, которые логично отобрали часть аудитории. Скоро случится бум в сфере виртуальной реальности, и традиционные виды развлечения ещё сильнее потеряют в привлекательности. Футбол, в том числе. Это естественный процесс.
Расскажу кратко свою историю, кому интересно: Я рос в маленьком городке в Сибири, где «зима» стабильно 8 месяцев в году, а в остальные месяцы лужи/дожди/слякоть и дай бог месяц сухой теплой погоды. Все коробки при школах были с плотным песком, причем засыпано было хреново (то есть поле с перепадами и камнями). Так вот в детстве футбольным периодом у нас была «зима», потому что коробки накрывало снегом, поле становилось плюс минус ровным и мягким. Бывало и в минус 20 играли. Так вот будучи уже старшеклассниками, когда появились компьютеры у каждого, не вспомню, чтоб кто-то зимой играл у нас.
Так что компьютеры и возраст выиграли конкуренцию у футбола)
Стали футболистов в 16 лет привлекать в основу и в 20 лет они уже с кучей травм. Смысл запоминать фамилии молодых игроков Барселоны если они через пару лет переходят в какой нибудь середняк и о них все забывают. А состав какой нибудь Италии смотришь и не можешь понять откуда они.
У кого что болит как говорится)
Проблема скорее стало в количестве игр, и очень огромная проблема в тенденции играть на результат, а раньше во многих командах были свои кудесники непривязаные к построению, их эпоха уходит, и эпоха футбола тоже.
А вобщем достаточно убрать интернет, или оставить его только информативную часть куда не входят всякие блогеры.
Смотреть 2 часа игру ради 2-3 результативных действий - это одно.
Смотреть 2.5 часа игру, которой около 100 результативных действий (это я про баскет) - это другое. Для молодежи с клиповым мышлением уж точно.
Основная модель как раз снижение возраста и привлечение молодой публики, а не удовлетворение старых пердунов(если что, я тоже старый пердун, которому старое приятнее)
Что ж ФИФА , УЕФА или Суперлига (если будет создана) должны реагировать и создавать контент для лучшего привлечения аудитории.
Повлиять на уменьшение коррупции в футболе - этот факт также отталкивает.
И наконец создавать инфраструктуру и привлекать туда побольше молодежи.
Мыслим позитивно))