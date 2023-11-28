«Ред Булл» в 6-й раз подряд выиграл трофей за лучшие пит-стопы года

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«Ред Булл» признали лучшей командой «Формулы-1» по пит-стопам в 2023 году.

Спортивный директор «Ред Булл» Джонатан Уитли получил трофей от DHL, который коллектив из Милтон-Кейнса выиграл в шестой раз подряд.

Командам присуждали очки за быстрейшие пит-стопы по итогам каждого Гран-при – от 25 баллов за лучшую остановку до одного за десятую по скорости.

За все этапы 2023 года «Ред Булл» набрал 543 очка, второй стала «Феррари» (468), третье место занял «Макларен» (418). При этом «Ред Булл» не удалось провести самую быструю остановку сезона – его опередили «Макларен», обслуживший Ландо Норриса в Катаре за 1,8 секунды (новый рекорд «Ф-1») и «Феррари», которая провела пит-стоп Шарля Леклера в том же Катаре за 1,93 секунды.

Итоговая таблица «чемпионата по пит-стопам» «Ф-1» 2023 года
 
1. «Ред Булл» – 543 очка
2. «Феррари» – 468
3. «Макларен» – 418
4. «Альфа Таури» – 255
5. «Альпин» – 191
7. «Мерседес» – 100
8. «Уильямс» – 50
9. «Альфа Ромео» – 38
10. «Хаас» – 14
 

Первый трофей в истории в 2015-м выиграла «Феррари», в 2016-м победил «Уильямс», в 2017-м «Мерседес», с 2018-го приз остается у «Ред Булл».

Сколько призовых заработает каждая команда «Ф-1» за год?

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Фото: соцсети «Формулы-1»

4 комментария

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GODZILLA
К концу сезона казалось что РБ немного отставал по пит-стопам от Маков, если не считать Пит в Абу-Даби у Норриса в остальном у них очень часто близко к 2 секундам было а то и меньше
+4
0
+4
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Роман
Удивительно, что так высоко Феррари
+1
0
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Сергей Евсеев
Тото, что с лицом?
+1
0
+1
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Владимир
Удивительно низкий результат Уильямса, который многие годы был в топе. И многие технологии для питов придумали тоже в Гроуве.
0
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