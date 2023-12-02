Тото Вольфф: «Маси – придурок, который принял неверное решение»

Теги ФИА Льюис Хэмилтон Ред Булл Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Макс Ферстаппен Майкл Маси контент Авто

Вольфф агрессивно высказался о бывшем гоночном директоре «Ф-1» Маси.

Майкл Маси покинул ФИА после ошибки на Гран-при Абу-Даби-2021 – тогда победу в гонке и чемпионате одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в борьбе с Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса».

Исполнительный директор немецкой команды Тото Вольфф рассказал, как оценивает специалиста и скандальную развязку сезона.

«[Остались] ужасные шрамы. Невероятные шрамы, которые в определенном смысле никогда не забудутся. Это были раны, которые со временем стали шрамами. В какие-то моменты ты думаешь: «Как это могло случиться? Мы знаем, как все произошло».

Но я не хочу тратить ни минуты, думая о причинах – слишком много чести для того парня. Он просто придурок, который принял неверное решение», – заявил Тото.

Президент ФИА о пересмотре сезона-2021: «Германии не отдали победу на ЧМ-1966. Бедняга Маси прошел через ад, я верну его, если будет нужен»

Тото Вольфф: «У «Мерседеса» и «Феррари» почти равные очки, с нормальным гоночным директором все должно быть в порядке в Абу-Даби»

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
когда помогал ФИАрдессу, не был придурком?
+34
-11
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Единственное неверное решение Маси в той гонке - это оставить без штрафа срезку Льюиса, больше он ошибок не допустил
+31
-12
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Грубо, Тото не умеет проигрывать
+19
-5
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ alex1382
когда помогал ФИАрдессу, не был придурком?
Тогда был другом)
+16
-5
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Все понятно, сменилась команда в ФИА, сменились приоритеты. При Тодте в фаворе был Мерседес, который возродил его старый друг Росс Браун, при Мохаммеде Сулайеме - Ред Булл. Кстати, Тодт не получил большого пенсионного поста в дирекции Феррари, очень обиженным ушел.
Там на вторых этажах интереснее борьба идет, людей Мерседеса продолжают выдавливать. Там же на скандале вокруг гонки в Абу-Даби сгорел не только Маси, но и целый директор по Ф1 Бауэр, которые вел расследование по гонке и утверждал решение. Этот пост хотела занять директор по юр. вопросам ФИА Шайла-Энн Рао, приятельница Вольффа, которая и завела дело по превышению бюджетов Ред-Буллом. В итоге директором по Ф1 взяли жену Берни, расследование по РБ закончили практически ничем, Рао из ФИА убрали. Теперь в Мерседесе у Тото работает.
Самое интересное в ФИА - это не гонки, это борьба под ковром.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Тото заслуживает только плевка в лицо
+21
-13
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Грубо
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маси стал заложником ситуации, у него не было авторитета, как у Чарли, Вольф и Хорнер были бы посланы в известном направлении очень быстро, сейчас эмоции Тото понятны, мерсы приложили огромные усилия и вернулись в чемпионат, но он сам при этом виноват, когда выходит на связь и начинает давить виртуальный должен быть или обычный кар, вполне стратегия хэма могла измениться при этом
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бедный, всё не угомониться никак. Лажать надо было меньше как команда в 2021 году. И уже в СА Льюис стал бы 8-кратным чемпионом. А для тех кто верит, что в ФИА был заговор, с целью не допустить чемпионства Льюиса. Предлагаю подумать над тем, почему судьи не оштрафовали Льюиса ещё на первом круге за срезку поворота. Ну если стояла задача не дать выиграть чамп, то взяли бы и наказали его(даже если Льюис и не был виноват), а они получается ждали до самого конца в надежде а вдруг, что нибудь случится. Себя винить нужно Тото и только себя. В противном случае выводы не будут сделаны и всё повторится заново.
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Alex Sin
Бедный, всё не угомониться никак. Лажать надо было меньше как команда в 2021 году. И уже в СА Льюис стал бы 8-кратным чемпионом. А для тех кто верит, что в ФИА был заговор, с целью не допустить чемпионства Льюиса. Предлагаю подумать над тем, почему судьи не оштрафовали Льюиса ещё на первом круге за срезку поворота. Ну если стояла задача не дать выиграть чамп, то взяли бы и наказали его(даже если Льюис и не был виноват), а они получается ждали до самого конца в надежде а вдруг, что нибудь случится. Себя винить нужно Тото и только себя. В противном случае выводы не будут сделаны и всё повторится заново.
Хмм, а днище перед началом сезона укоротили для чего?;)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А вы не кто тогда, когда была возможность переобуться,вы это не сделали.Макс рискнул и сделал вас.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ TylerSeguin
Единственное неверное решение Маси в той гонке - это оставить без штрафа срезку Льюиса, больше он ошибок не допустил
в целом к концу гонки скорее всего была бы +- похожая ситуация
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
это двухлетнее нытьё выглядит еще более жалким на фоне неспособности Льюиса выиграть гонку. а получается нет Маси, нет побед, сами себе в ногу выстрелили убрав карманного Майки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Vano32rus
Грубо, Тото не умеет проигрывать
Тотош не умеет проигрывать, привык что его команде подыгрывают и споры его пользу решают.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Luca di Montezemolo
Хорошо что нашелся виновный, то что читербулл постоянно обсуждал с маси вопросы по радио это ничего, то что тотошка что то ляпнул, значит он и виноват что маси нарушает сразу 2 правила по приказам от РБ. Ну так напомню, что в Бразилии РБ добилось дисквала Хэму, и по Тим радио добились что не стали давать штраф "let them racing ", в СА они торговались по радио о наказаниях, а виноват во всём Тото.
У меня маленько другая картинка, я не хочу снимать ответственность с мерсов, они тоже пользовались и давили на судей, в абу даби рбр и мерсы достигли дна, пытаясь влиять на решения, это было ужасно, теперь по поводу читерства рбр сейчас,я не готов их так называть, ньювозка мне подходит больше)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ a_chip
Хмм, а днище перед началом сезона укоротили для чего?;)
потому что Пирелли этого требовала
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий