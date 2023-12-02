Тото Вольфф: «Маси – придурок, который принял неверное решение»

Вольфф агрессивно высказался о бывшем гоночном директоре «Ф-1» Маси.

покинул ФИА после ошибки на Гран-при Абу-Даби-2021 – тогда победу в гонке и чемпионате одержал пилот « » в борьбе с из «Мерседеса».

Исполнительный директор немецкой команды Тото Вольфф рассказал, как оценивает специалиста и скандальную развязку сезона.

«[Остались] ужасные шрамы. Невероятные шрамы, которые в определенном смысле никогда не забудутся. Это были раны, которые со временем стали шрамами. В какие-то моменты ты думаешь: «Как это могло случиться? Мы знаем, как все произошло».

Но я не хочу тратить ни минуты, думая о причинах – слишком много чести для того парня. Он просто придурок, который принял неверное решение», – заявил Тото.

Президент ФИА о пересмотре сезона-2021: «Германии не отдали победу на ЧМ-1966. Бедняга Маси прошел через ад, я верну его, если будет нужен»

Тото Вольфф: «У «Мерседеса» и «Феррари» почти равные очки, с нормальным гоночным директором все должно быть в порядке в Абу-Даби»