Расселл попал в аварию из-за поломки «Мерседеса» и досрочно завершил тесты в Абу-Даби

Болид Расселла сломался на тестах «Формулы-1» в Абу-Даби .

досрочно завершил тесты, проходящие по окончании сезона-2023 в Абу-Даби.

Пилот «Мерседеса» врезался в барьеры в шестым повороте примерно за пять часов до окончания заездов.

Команда сообщила, что инцидент вызван поломкой машины. «Мерседес» исследует причину неполадки. Расселл не пострадал в результате столкновения.

За рулем другого « » работает юниор команды Фредерик Вести.

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