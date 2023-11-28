Расселл попал в аварию из-за поломки «Мерседеса» и досрочно завершил тесты в Абу-Даби
Болид Расселла сломался на тестах «Формулы-1» в Абу-Даби .
Джордж Расселл досрочно завершил тесты, проходящие по окончании сезона-2023 в Абу-Даби.
Пилот «Мерседеса» врезался в барьеры в шестым повороте примерно за пять часов до окончания заездов.
Команда сообщила, что инцидент вызван поломкой машины. «Мерседес» исследует причину неполадки. Расселл не пострадал в результате столкновения.
За рулем другого «Мерседеса» работает юниор команды Фредерик Вести.
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