Расселл попал в аварию из-за поломки «Мерседеса» и досрочно завершил тесты в Абу-Даби

Теги тесты Формула-1 Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Фредерик Вести Авто

Болид Расселла сломался на тестах «Формулы-1» в Абу-Даби .

Джордж Расселл досрочно завершил тесты, проходящие по окончании сезона-2023 в Абу-Даби.

Пилот «Мерседеса» врезался в барьеры в шестым повороте примерно за пять часов до окончания заездов.

Команда сообщила, что инцидент вызван поломкой машины. «Мерседес» исследует причину неполадки. Расселл не пострадал в результате столкновения.

За рулем другого «Мерседеса» работает юниор команды Фредерик Вести.

Стартовали тесты «Ф-1» в Абу-Даби, Шварцман выступает за «Феррари»

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GODZILLA
Болид давший 2 место в КК называть ведром? Мдаа совсем некоторые фанаты привыкли к былым временам)))
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Luca di Montezemolo
Это корыто можно выбросить на ближайшей помойке.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DelNord
И сейчас Мерседес решает - сразу W14 в бетон закатать для традиционного музея или лучше сначала обряд экзорцизма провести. :)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий