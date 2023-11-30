Команда Мазепина представила ливрею с «анималистичным и хищным» принтом для Азиатской серии «Ле-Ман»

Команда «99 Рейстинг» показала новую машину Мазепина.

Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин второй сезон подряд примет участие в Азиатской серии «Ле-Ман» в классе LMP2. Год назад Мазепин с напарниками завоевал два подиума в четырех гонках.

«Ливрея болида представлена в черном и флюоресцентном оранжевом цвете, который ярко выделяет болид из пелотона. Анималистичный и хищный принт демонстрирует дерзкий характер и стремление гоночного коллектива к первому месту на пьедестале», – сообщает команда.

Никита будет выступать в экипаже с Луи Делетразом и Ахмадом Аль-Харти. Пять этапов сезона-2023/2024 пройдут со 2 декабря по 11 февраля.

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Фото: пресс-служба команды «99 Рейстинг»