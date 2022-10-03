Финансовый скандал вокруг «Ред Булл», «КАМАЗ» без «Дакара», но заодно с президентом России, Перес обыграл Леклера и другие события Гран-при Сингапура

Sports.ru представляет дайджест главных событий Гран-при Сингапура «Формулы-1» и других гоночных серий за неделю.

1. Перес выиграл гонку, обогнав на старте Леклера, третье место занял Сайнс. После финиша Серхио выписали пятисекундный штраф, который не повлиял на итоги. Победа стала шестой подряд для «Ред Булл».

Леклер стал лучшим в квалификации и сравнялся с Райкконеном по числу поулов.

2. Ферстаппену не хватило топлива на решающую попытку в квалификации, старт гонки был провален из-за неверного режима мотора, затем Макс наошибался и стал седьмым. Чемпион сообщил, что он тут не ради таких результатов.

3. «Ред Булл» и «Астон Мартин» в центре скандала: команды предположительно превысили потолок расходов в 2021 году, при этом команда из Милтон-Кейнса – на сумму до 10 миллионов долларов. Хорнер назвал обвинения «надуманными» и «порочащими», Марко увидел руку «Мерседеса», конкуренты призывают принять меры.

Есть и инсайд о предстоящем наказании: нарушителям ограничат использование аэротрубы и CFD и выпишут штрафы в 7,5 миллионов.

4. Хэмилтон избежал наказания за пирсинг (Льюис вернул его из-за заражений), а «Мерседес» отделался штрафом. В остальном уик-энд для команды прошел ужасно: семикратный чемпион лишь девятый после контакта с барьерами, Расселл – последний с двумя кругами отставания.

5. Алонсо побил рекорд Райкконена по количеству Гран-при в «Формуле-1» и немедленно сошел. Фернандо, по собственным расчетам, потерял 60 очков из-за технических проблем в 2022 году.

6. Чжоу продлил соглашение с «Альфа Ромео», подтверждены 17 из 20 гонщиков «Ф-1» на 2023 год.

7. В «Порше» окончательно отказались от прихода в «Ф-1». Интерес к чемпионату проявляют «Форд» и «Хендэ», сообщает немецкая пресса.

8. Де Врис подписал контракт с «Альфа Таури», утверждает Canal+. Соглашение рассчитано на два года, как и сделка Гасли с «Альпин», однако официального подтверждения еще нет.

⏱️ Хроника гонки: Перес вырвал победу у Леклера на Гран-при Сингапура, Ферстаппен только 7-й

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сингапура

Другие серии

1. «КАМАЗ-мастер» отказался от участия в «Дакаре-2023» из-за анкет, осуждающих спецоперацию. Руководитель патриотично заявил, что команда «заодно с президентом» страны, а «российский «КАМАЗ» можно победить только тогда, когда он не участвует».

2. MotoGP. Оливейра победил на Гран-при Таиланда, Баньяя вплотную приблизился с Куартараро в чемпионате, Беццеки завоевал первый поул.

Гран-при Казахстана состоится в 2023 году, сделка заключена на пять лет. Также серия представила календарь гонок-2023 с этапом в Индии.

3. Рованпера стал самым молодым чемпионом мира по ралли в истории, улучшив рекорд Макрэя на пять лет.

4. Виссер выиграла гонку Серии W в Сингапуре и сохранила шансы на титул, Чедиук сошла.

Важные цитаты

Гоночный директор «Феррари»: «Теперь уже не секрет, что две команды действительно превысили свой бюджет в сезоне-2021»

Макс Ферстаппен: «Если посадить Алонсо за руль тех машин, на которых другие выигрывали титулы, он бы делал то же самое»

Льюис Хэмилтон: «Нездорово, когда борьба за титул заканчивается рано. Сочувствую болельщикам»

Йост Капито: «Для меня превышение бюджета – это более серьезное нарушение, чем использование машины нелегальной конструкции»

Баттон о том, что Окон – лучший напарник Алонсо после Хэмилтона: «Вынужден не согласиться»

🔔 Ближайшие гонки

1. Гран-при Японии «Ф-1» (7-9 октября).

2. NASCAR с Квятом (8 и 9 октября).

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