Де Врис подписал контракт с «Альфа Таури» (Canal+)

Теги возможные переходы Альфа Таури Формула-1 Пьер Гасли Ник де Врис Альпин Авто

Ник де Врис продолжит карьеру в «Альфа Таури».

Согласно информации Canal+, де Врис подписал контракт с командой и в следующем сезоне будет выступать за «Альфа Таури» вместе с Юки Цунодой.

Пьер Гасли в свою очередь должен продолжить карьеру в «Альпин» – хотя официальных подтверждений данного перехода пока не поступало.

Де Врис перейдет в «Альфа Таури» в 2023 году (RN365)

Дебютант «Ф-1» затмил всех на Гран-при Италии – даже Ферстаппена, Перес заваливает вторую половину сезона

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные