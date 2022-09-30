Де Врис подписал контракт с «Альфа Таури» (Canal+)

Ник де Врис продолжит карьеру в «Альфа Таури».

Согласно информации Canal+, де Врис подписал контракт с командой и в следующем сезоне будет выступать за «Альфа Таури» вместе с Юки Цунодой.

в свою очередь должен продолжить карьеру в – хотя официальных подтверждений данного перехода пока не поступало.

Де Врис перейдет в «Альфа Таури» в 2023 году (RN365)

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