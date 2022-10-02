Алонсо сошел в рекордной гонке из-за проблем с мотором

350-я гонка завершилась сходом.

Пилот остановился в зоне безопасности из-за проблем с силовой установкой, несколькими кругами позже сошел и его напарник Эстебан Окон, болид которого задымился.

На Гран-при Сингапура двукратный чемпион мира стал рекордсменом по количеству гонок в «Формуле-1». Испанец ехал на шестом месте и сдерживал из .

За ходом гонки можно следить на странице онлайна:

Чемпионство Ферстаппена откладывается: Перес лидирует в Сингапуре, Макс прорывается к подиуму

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