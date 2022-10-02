Алонсо сошел в рекордной гонке из-за проблем с мотором

Теги Фернандо Алонсо Ред Булл Гран-при Сингапура Формула-1 Эстебан Окон Макс Ферстаппен Альпин Авто

350-я гонка Фернандо Алонсо завершилась сходом.

Пилот «Альпин» остановился в зоне безопасности из-за проблем с силовой установкой, несколькими кругами позже сошел и его напарник Эстебан Окон, болид которого задымился.

На Гран-при Сингапура двукратный чемпион мира стал рекордсменом по количеству гонок в «Формуле-1». Испанец ехал на шестом месте и сдерживал Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

За ходом гонки можно следить на странице онлайна:

Чемпионство Ферстаппена откладывается: Перес лидирует в Сингапуре, Макс прорывается к подиуму

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные