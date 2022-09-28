В «Порше» окончательно отказались от прихода в «Ф-1». Интерес к чемпионату проявляют «Форд» и «Хендэ» (AMuS)

Компания «Порше» окончательно отказалась от идеи участия в «Формуле-1» в качестве поставщика двигателей.

Изначально в «Порше» хотели договориться с «Ред Булл» и обсуждали сделку, в рамках которой бы приобрели 50 процентов гоночной компании «Ред Булл». Однако в итоге соглашение так и не было достигнуто, и сделка сорвалась.

По информации Auto-Motor-und-Sport, в «Порше» решили не искать партнеров для заключения альтернативной сделки и свернули план по выступлению в «Формуле-1» в ближайшем будущем.

Тем не менее, в связи с переходом «Формулы-1» на новый моторный регламент и все большее использование гибридных технологий, о приходе в чемпионат в качестве производителей задумались и несколько других компаний.

В частности, заинтересованность в проектах «Формулы-1» проявляют «Хендэ» и . Тем не менее, в случае с этими компаниями речь о приходе в чемпионат может идти только в контексте 2027 года. Для этого им будет необходимо официально зарегистрировать свои заявки к 30 июня 2023 года.

«Порше» объявила о провале сделки с «Ред Булл». Об отказе от вступления в «Ф-1» в 2026-м речь не идет

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