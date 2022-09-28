«КАМАЗ-мастер» отказался от участия в «Дакаре». Гонщики не подписали анкеты, осуждающие спецоперацию

«КАМАЗ-мастер» отказался от участия в «Дакаре».
Команда выпустила официальное заявление, в котором назвала невозможным свое участие в ралли-рейде в текущих условиях.
С этого года «Дакар» получил статус этапа чемпионата мира, и отныне соревнование проводится под эгидой ФИА.
«Участие российских спортсменов в ралли «Дакар» обусловлено необходимостью подписания анкеты ФИА, осуждающей российскую спецоперацию в Украине.
По нашему мнению, содержание данного документа носит политический характер, а также нарушает принципы равных условий для спортсменов. Считаем для себя невозможным подписание подобных документов и участие в соревнованиях на таких условиях.
Наш выбор очевиден – мы всегда со своей Родиной, особенно тогда, когда она находится в непростой ситуации», – говорится в официальном заявлении «КАМАЗ-мастер».
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