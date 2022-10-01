Гран-при Сингапура-2022. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 15:00

В воскресенье, 2 октября, на городской трассе «Марина-Бэй» состоится первый с 2019 года Гран-при Сингапура – 17-й этап «Формулы-1» сезона-2022. Старт гонки – в 15:00 по московскому времени.

Марина-Бэй, Сингапур

2 октября 2022 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Шарль Леклер («Феррари») 2. Серхио Перес («Ред Булл») 3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 4. Карлос Сайнс («Феррари») 5. Фернандо Алонсо («Альпин») 6. Ландо Норрис («Макларен») 7. Пьер Гасли («Альфа Таури») 8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 9. Кевин Магнуссен («Хаас») 10. Юки Цунода («Альфа Таури») 11. Джордж Расселл («Мерседес») 12. Ланс Стролл («Астон Мартин») 13. Мик Шумахер («Хаас») 14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») 15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») 16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») 17. Даниэль Риккардо («Макларен») 18. Эстебан Окон («Альпин») 19. Алекс Албон («Уильямс») 20. Николас Латифи («Уильямс») 🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

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