Макс Ферстаппен: «Я здесь не ради седьмого места – не на такой машине»

Гонщик разочарован провалом на Гран-при Сингапура.

Чемпион неудачно провел старт, затем откатился на последнее место после ошибки, однако в итоге ему удалось добраться до седьмого места.

«Не тот результат, который мы хотим видеть. Вчера мы оказались в таком положении, и можно было либо сработать блестяще и вернуться в группу лидеров, либо провести разочаровывающий уик-энд, как в данном случае.

Седьмое место лучше восьмого, но я здесь не ради этого – не на такой машине, которая показала себя в практиках. Невероятно скомканная гонка», – высказался Макс.

Ферстаппен также поделился мнением о старте и обгонах:

«Я бросил сцепление, и включилась антипробуксовочная система. Надо проанализировать, почему это произошло. Конечно, я потерял много позиций.

Я пытался обгонять, и что-то получалось. Но когда застреваешь в «паровозике», преследовать тяжело. Нам повезло, что некоторые гонщики допускали ошибки. Когда я поравнялся с Ландо [Норрисом], я даже не поздно затормозил, но болид заземлился. Это было большой проблемой, и за пределами траектории трек был, пожалуй, еще более кочковатым.

Как только я затормозил, передние колеса оказались в воздухе, и я поехал по прямой. Пришлось заезжать в боксы из-за больших вибраций, ставить новые шины и отыгрываться с последнего места».

Гран-при Сингапура-2022. Перес выиграл гонку, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 7-й

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